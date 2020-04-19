Koronavirüs nedeniyle ölen Osman Gökçen'in yalnız son yolculuğu ve ailenin iddiaları

İki oğlundan başka kimsesi olmayan Gökçen, Alzheimer başlangıcı nedeniyle yaklaşık bir yıl önce, demans hastası yaşlıların bakıldığı Leeuwenhoek'a taşınmış.

Rotterdam'da 30 yıl boyunca bir bira fabrikasında çalıştıktan sonra, emekli olan Adnan Gökçen, eşini uzun süre önce kaybetmiş.

Afyonkarahisar'a bağlı Sandıklı nüfusuna kayıtlı olan Adnan Gökçen, Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden NRC'ye göre, sakinlerinin yarısı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Leuwenhooek'te yaşıyordu.

Avrupa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden birçok Türk vatandaşının cenazeleri, salgın önlemleri nedeniyle, yalnız ve uzun süren bir yolculuk sonrası Türkiye'de toprağa veriliyor.

Bakım merkezi, 19 Mart'ta koronavirüs önlemleri nedeniyle ziyaretçilere kapatılmış. Osman Gökçen, bu nedenle babasıyla her gün telefon ya da tablet aracılığıyla konuşmaya başlamış. Bir akşam kendisini arayan babasının konuşma ve nefes almakta zorlandığını farkeden Osman Gökçen, bakım evindeki hemşireyle iletişime geçmiş.

Hemşireden, babasının ateşi ve öksürüğünün olduğunu öğrenen Gökçen, daha önce bakım merkezinden gelen, 2. kattaki bir kişide koronavirüs saptandığı yönündeki uyarıyı hatırlamış.

Bakım evinin doktoruna durumu anlatan ve babasını hastaneye götürmek için yola çıkan Gökçen, "Gelmenize gerek yok. Zaten ziyaretçi yasağı var. Babanız muhtemelen zatürre olmuş, antibiyotik başlayacağız" yanıtını almış.

Telefonda babasının giderek daha kötüleştiğini ve konuşamayacak duruma geldiğini farkeden Osman Gökçen, 2 gün sonra uyarılara aldırmadan yeniden yaşlılar evine gitmiş. Dışarıdaki bir kurumdan çağrılan bir başka doktor, babasının durumunun ağırlaştığını belirtmiş.

Yapılan testlerde koronavirüs pozitif olduğu saptanan Adnan Gökçen, 2 gün sonra, 26 Mart'ta hayatını kaybetmiş.