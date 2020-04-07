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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Boris Johnson'ın son durumu hakkında açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2020 21:23 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Boris Johnson'ın son durumu hakkında açıklama

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Johnson'ın durumunun yakından takip edildiği söylendi.

Hükümete yakın bir kaynak, çarşamba gününe kadar Johnson'ın durumuna ilişkin başka bir detay paylaşılmayacağını ifade etti.

DOKTORLAR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Downing Street sözcüsü yaptığı açıklamada "Öğleden sonra Başbakan Johnson'ın durumu kötüleşti. Doktorlar yoğun bakım ünitesine kaldırılması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Johnson'ın arkasında inanılmaz güçlü bir ekip var. Hükümetin tüm planları eksiksiz bir şekilde devam edecek" dedi. Raab, Boris Johnson'ın sağlık personeli tarafından çok iyi bakıldığını ve emin ellerde olduğunu vurgulamıştı.

İngiliz hükümeti, Johnson'ın hastanede olsa bile görevde kalarak hükümeti yönetmeye devam edeceğini açıklamıştı. Daha önce olası bir hastalık durumunda, hükümete Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın liderlik etmesi kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson ingiltere koronavirüs

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