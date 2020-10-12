Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye'de, "Ölüm rakamları gizleniyor" yönündeki iddialar gündem yarattı. Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'nin mezarlıklar müdürlüğü kayıtlarına göre ölüm oranlarında kayda değer bir artış olmadığı gibi, bazı illerdeki rakamların önceki yıllardan bile düşük olduğu ortaya çıktı.

Ülkemizde Mart ayından bu yana korona virüs nedeniyle 8 bin 837 kişi hayatını kaybederken 335 bin 533 kişiyse hastalığa yakalandı. 294 bin 357 kişi hastalığı atlatırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ülke genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48 olarak açıklandı.

SON 3 YILIN ÖLÜM RAKAMLARI

Ancak başta muhalefet kanadı tarafından olmak üzere gerek sosyal medyadan gerekse bazı basın yayın organlarınca ülke genelinde ölüm sayılarının gizlendiği iddiaları üzerine İhlas Haber Ajansı (İHA) Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerindeki belediyelerin mezarlıklar müdürlüklerinden son 3 yılın ölüm rakamlarına ulaştı.

Alınan rakamlara göre Adana’da 2018 yılında 8 bin 640 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2019 yılında 8 bin 336 kişiye düştü. 2020 yılının Eylül ayı itibariyle ise toplam 6 bin 781 kişi hayatını kaybetti.