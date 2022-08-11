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Koronavirüs pandemisinde endişelendiren gelişme! 'Kasım- aralık aylarında...'

11.08.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının başından beri en yüksek vaka döneminin yaşandığını belirtti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise kasım-aralık aylarında vakalarda yeni bir pik yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Koronavirüs pandemisinde endişelendiren gelişme! 'Kasım- aralık aylarında...'

Türkiye'de koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Tevfik Özlü'den açıklamalar geldi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz" derken Prof. Dr. Tevfik Özlü ise kasım-aralık aylarında vakalarda tekrar bir artışın yaşanacağını ifade etti.

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"ARTAN VAKALAR NEDENİYLE YENİDEN AÇMAK ZORUNDA KALDIK"

Sosyal medya hesabından koronavirüste gelinen noktayı değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının başından beri en yüksek vaka döneminin yaşandığını belirterek, “Kovid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık” dedi.

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"SALGININ BAŞINDAN BERİ EN YÜKSEK VAKA DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

Prof. Dr. Ceyhan, vaka sayılarının azalmasının ise sadece mevcut dalganın inişe geçtiğini gösterdiğini, salgının bitmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Salgın bitiyor, artık gündemimizde olmayacak, maskeleri çıkarıyoruz, önlemleri kaldırıyoruz diyerek önlemler kaldırıldığında; yapmayın, vaka sayılarının azalması sadece mevcut dalganın inişe geçtiğini gösterir, salgının bittiğini göstermez diye
yalvardık.

Bu yaşadığımız 5 dalgada da böyle oldu. Ancak hiç salgın kontrolünde çalışmamış her şeyi bilenlerin ‘salgının mevsiminin olmayacağını’ bile bilmeden, yanlış yönlendirmelerine de dayanarak, cehaletin alkışlarıyla önlemler kaldırıldı. Yetmedi, Kovid servisleri de kapatıldı. Oysa salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz. Salgını okey oyunu sanan ve google’da gördükleriyle kendini uzman sanan bir grup komşusunun hastalanmasına, ölmesine kahkaha atadursun (sahi, biz ne zaman böyle olduk?), inatla doğru yolu göstermeye devam edeceğiz.”

Prof. Dr. Ceyhan vatandaşlara ise “Devlet önlem almasa da siz maskeyle, mesafeyle kendinizi koruyun, aşınızı ihmal etmeyin”
çağrısında bulundu.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, “Vaka sayılarında nispeten iyiye gidiş olduğunu söyleyebilirim. Ama maalesef ölüm sayıları giderek artıyor bu da beklenen bir durum” diye konuştu.

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Kasım-Aralık aylarında vakalarda tekrar bir artışın beklenen bir durum olacağına dikkat çeken Özlü, “Şu anda bir miktar artışın sınırlandığını görüyoruz. Ben, pikin tamamlanıp tekrar aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum. Ancak Kasım-Aralık gibi tekrar bir artış beklenen bir durum. Genelde solunum enfeksiyonları hep kış aylarında artış gösterir. O da buna uygun olarak seyredecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs
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