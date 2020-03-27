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Koronavirüs PKK'ya da sıçradı! Ölüme terk ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 14:37 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi görülen teröristleri ölüme terk ettiği ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorladığı ortaya çıktı.

Koronavirüs PKK'ya da sıçradı! Ölüme terk ediyorlar

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 salgını, İran, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı. Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı.

Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik, teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı.

TEDAVİ ŞANSI VERMİYORLAR

Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda kaderine terk ediyor. Kovid-19 belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma şansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor.

Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da intihar etmeyi çare olarak görüyor.

HABERLEŞMEYİ YASAKLADILAR

Kovid-19 bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki teröristler önlem olarak toplantı yapmıyor. Sözde yöneticilerin sağlık birimleri, koronavirüs belirtilerini taşıyan teröristleri muayeneye kabul etmiyor.

Salgının, örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen örgüt üst yönetimi, koronavirüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberleşme yapılmasını yasakladı.

Kaynak: AA


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koronavirüs PKK

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