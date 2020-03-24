Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Çin’in Yunnan eyaletinden Shandong’a otobüsle dönen bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hantavirüsü taşıdığı belirlendi.

Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı. Adı açıklanmayan kişide hantavirüs tespit edilmesinin ardından hantavirüs sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları, koronavirüsün ardından yeni bir salgın olabileceği endişesini yaşıyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan hantavirüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor. Griple benzerlik belirtiler gösteren hantavirüsünde hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor.



