HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Çin’den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Ancak henüz bu salgın kontrol altına alınamamışken yeni bir salgın daha başlıyor olabilir; Hantavirüs.

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Çin’in Yunnan eyaletinden Shandong’a otobüsle dönen bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hantavirüsü taşıdığı belirlendi.

Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı. Adı açıklanmayan kişide hantavirüs tespit edilmesinin ardından hantavirüs sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları, koronavirüsün ardından yeni bir salgın olabileceği endişesini yaşıyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan hantavirüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor. Griple benzerlik belirtiler gösteren hantavirüsünde hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Ruhani: Koronavirüsten ölenlerin sayıları düşüşe geçtiRuhani: Koronavirüsten ölenlerin sayıları düşüşe geçti
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak
Anahtar Kelimeler:
hantavirüs koronavirüs çin YENİ SALGIN

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Buse Terim'den yeni açıklama! 'Babamın kronik rahatsızlığı...'

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

İlginizi Çekebilir

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Diğer Haberler
Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

İran ve İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

İran ve İspanya'da bilanço ağırlaşıyor

Ruhani: Koronavirüsten ölenlerin sayıları düşüşe geçti

Ruhani: Koronavirüsten ölenlerin sayıları düşüşe geçti

İtalya'da koronavirüse yakalanan ilk kişi taburcu oldu!

İtalya'da koronavirüse yakalanan ilk kişi taburcu oldu!

Fransa: Hastaların yüzde yüzü iyileşti

Fransa: Hastaların yüzde yüzü iyileşti

Sevdiklerini tehlikeye atmadan görüşmenin yolunu buldular

Virüs gerçek aşkı ayıramaz! 54 yıldır evli çift...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.