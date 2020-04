Koronavirüs salgını sonrası Çin köpekleri evcil hayvan olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor

Dünyayı tehdit eden Koronavirüsün Çin’in Wuhan şehrinde kurulan hayvan pazarlarındaki nal burunlu yarasalardan ortaya çıktığına ve pazarda satışa sunulan diğer türler aracılığıyla insanlara geçtiğine dair güçlü bir inanış hakim. Koronavirüs (Covid-19) ortaya çıktıktan sonra bir buçuk milyondan fazla insana bulaşmış ve son rakamlara göre 95 binden fazla insan bu virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Başta köpek eti olmak üzere pek çok hayvanın vahşice satılıp, yenildiği Çin’in vahşi hayvan pazarları yıllardır eleştirilerin odağındaydı. Salgın sonrası dünya genelinde bu pazarların kapatılması için yoğun kampanyalar düzenlenmekte. Virüs salgını sonrası Çin’in sadece bir şehrinde bu pazarlar yasaklandı. Köpek etine olan ilgi azalmış olsa da, Çin’in bazı bölgelerinde hala yenmeye devam ediliyor.

Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Han Changfu konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları dile getirdi:

İnsan uygarlığının ilerlemesi, hayvanlara duyulan sevgi ve koruma isteği ile birlikte köpekler, insanlara arkadaşlık eden hayvanlar haline gelmiştir. Dünya genelinde köpekler çiftlik hayvanı olarak kabul edilmemektir. Çin’de de çiftlik hayvanı olarak kabul edilmeyecektir.

ÇİN, YASAĞIN KALICI OLMASI İÇİN SÖZ VERDİ

Çin, salgının ardından vahşi hayvanların yetiştirilmesini, tüketilmesini ve ticaretini yasakladı ve bu yasağı kalıcı hale getirme sözü verdi. Bu hafta yayınlanan taslak kılavuzlarda sığır, domuz, kümes hayvanları ve deve gibi 18 adet hayvan türü çiftlik hayvanı olarak tanımlandı. Ayrıca taslak kılavuza ren geyiği, alpaka, sülün, devekuşu ve tilki de dahil olmak üzere vahşi hayvan ticaretinden muaf tutulacak 13 tür daha eklendi.

İLK YASAKLAYAN ŞEHİR SHENZHEN

Geçen ay Çin'in Shenzhen şehri, köpek tüketimini resmi olarak yasaklayan ilk şehir oldu. Yine de Humane Society International her yıl tahminen yaklaşık 10 milyon köpeğin et için öldürüldüğünü açıkladı. Çin’in Yulin şehrinde hala her yıl köpek eti festivalleri düzenlenmeye devam ediyor.