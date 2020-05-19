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BBC Türkçe

Koronavirüs salgınında evde kaldı, bahçesinde 1950'lerden kalma gömülü araba buldu

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Koronavirüs salgınında evde kaldı, bahçesinde 1950'lerden kalma gömülü araba buldu

İngiltere'nin Leeds kentinde, koronavirüs salgınında evde kalan bir adam, düzenleme yaptığı bahçesinde gömülü 1950'lerden kalma bir araba buldu.

İngiltere'nin Leeds kentinde, koronavirüs salgınında evde kalan bir adam, düzenleme yaptığı bahçesinde gömülü 1950'lerden kalma bir araba buldu.

John Brayhaw, Ford Popular modeli olduğu düşünülen arabayı bahçesinin tam ortasında görünce çok şaşırdığını belirterek "Arabanın neden burada olduğuna dair hiç fikrim yok.

Arabayı tek parça halinde dışarı çıkarmayı çok isterim ama iş makinesi olmadan bunu yapmam mümkün değil" dedi.

Brayshaw gri renkli arabanın motoru ve plakasının da yerinde olduğunu söyledi.

Arabayı bulan John Brayhaw gizemi çözmek için sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

Arabanın plakası

Bunun eski bir askeri araç olabileceği söyleniyor. Halk arasında daha çok "Ford Pop" adıyla bilinen Ford Popular, Ford İngiltere tarafından 1953-1962 yılları arasında üretildi.

Ford Anglia ve Ford Prefect'e ucuz bir alternatif olarak çıkarılan Ford Popular, o dönemde ülkenin her yerinde büyük rağbet gördü.

Koronavirüs

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