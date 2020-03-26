Koronavirüs salgınını umursamayan tek Avrupa ülkesi: Belarus

Bu, birçok açıdan nevi şahsına münhasır bir ülke olan Belarus.

İki komşusundan Ukrayna, Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan ederken, diğer komşu Rusya'da da okullar tatil edildi, kalabalık etkinlikler iptal edildi ve tüm uçuşlar durduruldu.

Ancak Belarus hiçbir adım atmış değil. Sınırları açık, insanlar işe gitmeye devam ediyor ve tuvalet kağıdı gibi malzemelerle ilgili panik alımları da görülmüyor.

'PANİK OLMAYIN!'

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke olarak herhangi bir önlem almalarına gerek olmadığını söyledi.

Lukaşenko, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır!" dedi.

Belarus, şu ana kadar sinema ve tiyatroları kapatma ya da kalabalık etkinlikleri yasaklama gibi bir adım atmış değil.

Ayrıca, futbol ligini tatil etmeyen dünyadaki ender ülkelerden birisi. Ligler devam ediyor ve hatta canlı yayınlanan maçlar, ligleri tatil edilen Rusya'da ilgiyle takip ediliyor.

'KORONAVİRÜS TEDAVİSİ TRAKTÖR'

Lukaşenko'nun "koronavirüsün tedavisinin traktör olduğu" yönündeki sözleri büyük tartışma yarattı ve sosyal medyada espri konusu oldu.