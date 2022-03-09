Koronavirüs salgınının sonu için 'yaz' aylarını işaret etti! Maskelerden tamamen kurtuluyoruz

Koronavirüs salgınında Omicron varyantına bağlı olarak vakalar ve ölümlerde ciddi oranda gerileme başladı. Mart sonuna kadar vakalarda daha da azalma bekleniyor. Testlerin pozitif çıkma oranı aylar sonra yüzde 10'un altına inerken, bu oranın daha da azalacağı belirtiliyor.

20 GÜNDE GÖZLE GÖRÜLÜR DÜŞÜŞ

Vaka sayısında son 20 günde 800 binden 500 bine bir düşüş gözlemlenirken, hastaneye yatışlarda da gözle görülür şekilde azalma var.

Sağlık Bakanlığı, tüm bu gelişmelere bakarak açık havada maske zorunluluğu uygulamasını kaldırırken, yakalaşan yaz ayları için uzmanlar umutlu.

MASKELERDEN TAMAMEN KURTULABİLİRİZ

Bireysel tedbirin önemine işaret eden uzmanlar; yeni bir varyant ya da başka bir dalganın yaşanmaması durumunda kapalı alanlarda devam eden maske zorunluluğunun da kalkabileceğini belirtiyor.

"BU YAZA PANDEMİ BİTEBİLİR"

Samsun’da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya ise yaza kadar vatandaşların hatırlatma dozlarını olmaları halinde pandeminin bitebileceğini ön gördü.

Pandeminin başlarındaki gibi hastaların ağır akciğer tutulumları ile geldiklerini ifade eden Özkaya, İHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"“Tam sonuna gelmişken tekrar başa dönme düşüncesi bizde endişe oluşturuyor. Şu an gerçekten hasta sayılarımızda ciddi bir azalma var. Hastaneye yatan hastalarımızın hemen hemen tamamı ya aşılarını olmamış ya eksik aşılarını olmamış hastalarımızdan oluşuyor. Bu yaza kadar pandeminin sonuna gelebiliriz. Fakat herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Bundan sonraki günlerde aşılarını olmamış vakalar geldikçe yasakların tekrar gelmesi demektir. Aşı her zaman sizi koruyacaktır. Aşı emniyet gibidir. Mevcut vakaların azalmasına güvenmeyin. Hala ölen sayısı fazladır. Hala kritik hasta sayısı fazladır.

Hala çok sayıda polikliniklere başvuru var. Herkesin hatırlatıcı dozlarını olmalarını istiyoruz. Bilindiği gibi Samsun pandeminin en kritik olduğu dönemlerde hep zirveye oynamıştır. Şu an hala zirvedeyiz. Bunun sebebi ise çok fazla toplumsal hareketliliğin olması ve çok fazla göç almasıdır. Maske yasağı kalkmasına rağmen bireysel temizliğe dikkat edeceğiz. Bu yaza kadar pandeminin sonun getirmek için herkesi hatırlatma dozlarını olması gerekiyor”





