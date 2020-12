Koronavirüs şiddetli psikoza neden oluyor!

The New York Times’ta yer alan habere göre, koronavirüsle enfekte olan bazı insanlar ciddi psikotik ataklar geçiriyor. ABD ve İngiltere’den bilim insanları, New York'ta dört çocuklu bir annenin çocuklarının korkunç bir şekilde öldürüldüğünü gördüğü korkunç bir vaka da dahil olmak üzere, Covid-19 kaynaklı birçok aşırı psikoz vakası tespit etti.

İngiltere’de yaşayan ve Covid-19’la enfekte olan bir kadının ise halüsinasyon görmeye başladığı için hastane personelini şeytan olarak gördüğü ve bir aile üyesinin yerine bir sahtekarın geçtiğine inandığı belirtildi.

COVİD-19'A YAKALANDIKTAN HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanlar, daha önce hiç ruh sağlığı sorunu yaşamamış ve daha önce psikiyatrik geçmişi olmayan Covid-19 hastalarının virüse yakalandıktan haftalar sonra şiddetli semptomlar geliştirdiğini söyledi.

Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden Dr. Vilma Gabbay, virüsün beyinde yarattığı etkinin vücudun bağışıklık sistemi tepkisine ve muhtemelen vasküler sorunlara bağlı olabileceğini açıkladı.

College London Üniversitesi Hastanesi (UCLH) doktorlarının açıklamasına göre 55 yaşındaki İngiliz kadın başlangıçta ateş, öksürük, nefes darlığı, koku ve tat alma duyusu kaybı ve diğer tipik Covid-19 semptomları ile hastaneye kaldırıldı. Ardından, oksijen ve intravenöz sıvılar verildikten sonra iki gün sonra taburcu edildi. Ancak bir süre sonra tuhaf davranışlar göstermeye başladı ve ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.