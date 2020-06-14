Koronavirüs: Şili Sağlık Bakanı 'ölü sayısı' tartışması sonrası istifa etti

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zorlanan Şili'de Devlet Başkanı Sebastián Pinera, Sağlık Bakanı Jaime Manalich'in istifa ettiğini açıkladı.

Şili'de CIPER adlı bağımsız bir haber sitesi, geçen yıl bu göreve gelen Manalich'i, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısıyla ilgili olarak kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

Sitenin haberine göre Şili Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ülkede 3 Mart'tan bu yana virüs nedeniyle 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Oysa açıklanan son resmi rakam 3 bin 101.

Sağlık Bakan Yardımcısı Paula Daza ise WHO'ya bildirilen rakamın, koronavirüsten öldüklerinden "şüphelenilen" kişileri de içerdiğini söyledi.

Ülkede muhalefet, Jaime Manalich'in istifa etmekte çok geç kaldığını vurguluyor ve mevcut sağlık politikalarında bir an önce değişikliğe gidilmesi çağrısı yapıyor.

Şili Devlet Başkanı Sebastián Pinera Manalich'in yerine Oscar Enrique Paris'i Sağlık Bakanı olarak atadı.

Paris, salgının idare ediliş şekliyle ilgili olarak "hükümetle aynı görüşte olmayanları da dinleme" sözü verdi.