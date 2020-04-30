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  4. Koronavirüs şüphelisi adam intihar etti! Geriye bu notu bıraktı

Koronavirüs şüphelisi adam intihar etti! Geriye bu notu bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 14:22 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü’nde evinde tek yaşayan 51 yaşındaki adam, şüpheli temastan dolayı izole olduğu apartmanın 5. katından aşağıya atlayarak intihar etti. Geriye not bırakan adam, “korona şüphelisiyim” dediği öğrenildi.

Koronavirüs şüphelisi adam intihar etti! Geriye bu notu bıraktı

Olay, sabah 10:00 sıralarında Beylikdüzü Ali Çebi caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 51 yaşındaki Fuat Başkaya geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan incelemenin ardından Başkaya, 14 gün boyunca evde izole olması yönünde bilgi verilerek eve gönderildi. İçinde bulunduğu durumdan dolayı psikolojik bunalım yaşadığı öğrenilen Başkaya, yaşadığı apartmanın 5. katından atlayarak intihar etti.

ÖZEL EKİP GELDİ

Fuat Başkaya’nın intiharı üzerine sesi duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Başkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evinde inceleme yapılan Başkaya’nın intihar öncesi not bıraktığı öğrenildi. Notta ise korona şüphelisi olduğunu belirtti. Bu durumun ardından polis ekipleri İl Sağlık Müdürlüğüne haber verdi. Sağlık Müdürlüğünden gelen özel ekip cenazeden sürüntü örnekleri alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Cenaze morga kaldırılırken polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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