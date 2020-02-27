Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis Roma Bazilikası'ndaki etklinliğini iptal etti. Hastalandığı belirtilen Papa dün yaptığı konuşmada kısık sesiyle ve sık sık öksürmesiyle dikkat çekmişti.

Papa dün yaptığı konuşmasında Koronavirüs enfekteleri için dua etmiş bu sırada maske takmadığı ve etkinliğe katılanlarla tokalaşıp, öptüğü görülmüştü.

Konuşması sırasında sesi kısılan ve sık sık öksüren Papa'nın hasta olduğu bugün yapılan açıklamayla netleşti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın halsiz olması neticesinde etkinliğini iptal ettiği belirtildi.

Bu haberin duyulması akıllara Papa acaba "koronavirüs mü kaptı?" sorularını getirdi.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da şimdiye dek 14 kişi hayatını kaybetti ve 500 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Öte yandan İtalya'nın kuzeyindeki Lombardy ve ve Veneto'ya giriş çıkışlar durduruldu.



