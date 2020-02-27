HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

83 yaşındaki Papa Francis'in hastalandığı ve bugün katılması beklenen etkinliği iptal ettiği duyuruldu. Bu haber akıllara İtalya'da 14 can alan Koronavirüs şüphesini akıllara getirdi.

Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis Roma Bazilikası'ndaki etklinliğini iptal etti. Hastalandığı belirtilen Papa dün yaptığı konuşmada kısık sesiyle ve sık sık öksürmesiyle dikkat çekmişti.

Papa dün yaptığı konuşmasında Koronavirüs enfekteleri için dua etmiş bu sırada maske takmadığı ve etkinliğe katılanlarla tokalaşıp, öptüğü görülmüştü.

Konuşması sırasında sesi kısılan ve sık sık öksüren Papa'nın hasta olduğu bugün yapılan açıklamayla netleşti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın halsiz olması neticesinde etkinliğini iptal ettiği belirtildi.

Bu haberin duyulması akıllara Papa acaba "koronavirüs mü kaptı?" sorularını getirdi.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da şimdiye dek 14 kişi hayatını kaybetti ve 500 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Öte yandan İtalya'nın kuzeyindeki Lombardy ve ve Veneto'ya giriş çıkışlar durduruldu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
Gaz kaçıranlara acil önlem planı! Sıfır kokuGaz kaçıranlara acil önlem planı! Sıfır koku
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Papa hastalık

En Çok Okunan Haberler

'Çaycı Hüseyin' hakkında korkutan iddia! Korona...

'Çaycı Hüseyin' hakkında korkutan iddia! Korona...

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

'Geçirdiğim en zor yıl oldu'

Sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Diğer Haberler
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandı

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Erdoğan ve Putin görüşecek mi? Peskov açıkladı

Erdoğan ve Putin görüşecek mi? Peskov açıkladı

Gaz kaçıranlara acil önlem planı! Sıfır koku

Gaz kaçıranlara acil önlem planı! Sıfır koku

ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye ve İdlib mesajı

ABD'den flaş Türkiye ve İdlib mesajı

Zorbalığa uğrayan cüce çocuğun ailesinden örnek karar!

Zorbalığa uğrayan cüce çocuğun ailesinden örnek karar!

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.