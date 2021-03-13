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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Mart Koronavirüs tablosu

13.03.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Mart Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen koronavirüs tablosu günlük vaka sayısı, hasta sayısı ve ölen sayısını gösteriyor. Vatandaşlar günlük koronavirüs hasta sayılarını düzenli olarak inceliyor. İşte, 13 Mart Koronavirüs tablosu!

13 Mart Koronavirüs tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bugünün ülke genelindeki test sayısı, hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile ölen hasta sayısı verileri tabloda yer alacak. İşte, 13 Mart Koronavirüs tablosu!

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bugünün test sayısı, vaka sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşların sayısı akşam saatlerinde duyurulacak.

12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

12 Mart tarihinde Türkiye genelinde; 148 bin 856 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 941 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı, 66 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. 12 Mart'ta hasta sayısı 834 oldu.

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Bu akşam 21.00 itibari ile başlayacak olan sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Korona virüs risk haritasında turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerin listesi şöyle:

  • İstanbul,
  • Kırklareli,
  • Tekirdağ,
  • Çanakkale,
  • İzmir,
  • Muğla,
  • Antalya,
  • Bilecik,
  • Kütahya,
  • Düzce,
  • Bolu,
  • Zonguldak,
  • Kırıkkale,
  • Karaman,
  • Mersin,
  • Niğde,
  • Kayseri,
  • Kilis,
  • Artvin,
  • Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Vaka sayılarına göre belirlenen korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli olan iller şöyle:

  • Edirne,
  • Balıkesir,
  • Sakarya,
  • Burdur,
  • Konya,
  • Aksaray,
  • Sinop,
  • Samsun,
  • Amasya,
  • Tokat,
  • Ordu,
  • Giresun,
  • Gümüşhane,
  • Trabzon,
  • Rize,
  • Osmaniye
  • Adıyaman

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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