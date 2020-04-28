Koronavirüs tanı laboratuvarı sayısı 114'e çıktı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisiyle Covid-19 hastalığında semptomlardan herhangi biri görülen kişilere tanı testi yapılıyor. Test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese aynı şekilde koronavirüs testi uygulanıyor. 19 Mart'ta ilk açıklanan koronavirüs tablosuna göre bin 981 kişiye test uygulandı. Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, Mart sonunda 15 bin 422'ye, Nisan ayında ise 40 binlere ulaştı. Toplam test yapılan kişi sayısı ise 700 bini geçti.

21 İLDE 31 LABORATUVAR DAHA

Test sayısındaki artışın en büyük sebebi laboratuvar sayısının artırılması oldu. Virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk zamanlarda Halk Sağlığı Laboratuvarında Kovid-19 testleri çalışılırken, bakanlık bu sayıyı daha sora 44 ilde 73 laboratuvara çıkardı. Son olarak 21 ilde 31 tanı laboratuvarı daha faaliyete geçti. Böylece 'Kovid-19' tanı laboratuvarı sayısı 65 şehirde 114'e yükselmiş oldu. Sadece Ağrı, Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Mardin, Nevşehir, Uşak, Kırklareli, Siirt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye'den çevre illere numune gönderildiği, bakanlığın bu illerle ilgili de çalışma yürüttüğü bildirildi.