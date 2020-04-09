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  4. Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakımdan çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 21:24 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakımdan çıktı

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, "Başbakan, bu akşam yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Johnson’ın "moralinin gayet iyi olduğu" kaydedildi.

YOĞUN BAKIMDA 3 GÜN KALDI

"Ateş ve öksürük" belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

3 gün yoğun bakımda kalan Johnson’a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.

(AA)

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