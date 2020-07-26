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Koronavirüs tedavisi gören kadın iki çocuğu ile yanan binada mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da çıkan yangında yeni doğum yapan ve evde koronavirüs tedavisi gören kadın, iki çocuğu ile birlikte dumanların arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri koruyucu kıyafet giyerek kadın ve iki çocuğunu kurtarırken, yangın da kısa sürede söndürüldü.

Koronavirüs tedavisi gören kadın iki çocuğu ile yanan binada mahsur kaldı

Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 518. Sokak’ta bulunan apartmanda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Altıntop 2 isimli sitenin A bloğunda elektrik panolarının bulunduğu zemin katta elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanı gören apartman sakinleri ve bina görevlileri 110 itfaiye, 112 sağlık ve 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi sonrası oluşan duman tüm apartmanı sardı. Bu sırada yeni doğum yapan ve evde korona virüs tedavisi gören bir kadın, iki çocuğu ile birlikte dumanların arasında mahsur kaldı. Durumun öğrenilmesi üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri koruyucu elbise giyerek, itfaiye merdiveni ile kadını ve iki çocuğunu kurtardı. Kadın ve çocuklarına ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA

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