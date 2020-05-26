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Koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacıyla ilgili kötü haber! 'Riskleri arttırıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2020 22:52 | Son Güncelleme

Fransa Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi, hidroksiklorokin ilacının yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmasına karşı çıktığını açıkladı. İlacın yeni araştırmalara göre faydalı olmadığı, aksine kardiyolojik riskleri arttırdığı bildirildi.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacıyla ilgili kötü haber! 'Riskleri arttırıyor'

Geçtiğimiz hafta The Lancet bilim dergisinde yayınlanan araştırmalarda, hidroksiklorokin ve türevi moleküllerin yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde fayda sağlamadığı ve kardiyolojik riskleri arttırdığı belirtildi.

KULLANILMASINA KARŞI ÇIKTILAR

Açıklama sonrası Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin Kamu Sağlığı Yüksek Konseyine koronavirüs tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını danıştı. Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi tarafından bugün yapılan açıklamada, hidroksiklorokin ve türevinin kullanımına karşı çıkıldığı ve klinik deneylerde de kullanılmasının önerilmediği bildirildi.

TRUMP KULLANMAYI BIRAKTIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump’ın da tedbir olarak kullandığı ve geçtiğimiz günlerde kullanmayı bıraktığını duyurduğu hidroksiklorokin ilacının Çin’de yapılan araştırmalarda Covid-19 tedavisinde iyileşme sağladığı iddia edilmişti.

"KARDİYOLOJİK RİSKLERİ ARTTIRIYOR"

Fransa’da özellikle Marsilya Devlet Hastanesinde kullanımı desteklenen hidroksiklorokin ilacının yapılan yeni araştırmalara göre faydalı olmadığı, aksine kardiyolojik riskleri arttırdığı bildirildi.

The Lancet dergisinde yayınlanan araştırmanın yanı sıra iki farklı klinik araştırmanın da aynı yönde olduğu ifade edilirken, Fransa’da kullanılan hidroksiklorokin ilacının tedavide kullanımının durdurulması istendi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de klorokin klinik deneylerinin durdurulması için çağrıda bulundu.

ÖLÜ SAYISI 28 BİN 530'A YÜKSELDİ

Covid-19 salgınında zirve noktasına 9 Nisan’da ulaşan Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 92 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 28 bin 530’a ulaştı.

Ülke genelinde 16 bin 264 kişinin hastanede tedavi gördüğü, bin 555 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 65 bin 879’a ulaşırken, toplam vaka sayısının da 219 bin 957’ye yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Fransa’da Pasteur Enstitüsü tarafından iki ayrı hastanede korona virüse yakalanan ve iyileşen 160 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada hastalığın üzerinden 1 ay geçtikten sonra hala vücutta bağışıklık sağlayan antikorların olduğu ortaya kondu. (İHA)

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