Koronavirüs testi oruç bozar mı? Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan, Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Koronavirüs testi oruç bozar mı? Ramazan'da PCR testi oruç bozar mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS TESTİ ORUCU BOZAR MI?

Koronavirüs testi genizden ve burundan alınan örnekle yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı, sürüntü testinin orucu bozmayacağını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aşı orucu bozar mı?" sorusuna da yanıt verdi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2005 yılında aşının orucu bozmayacağı hükmüne vardığını ifade eden Erbaş, aşının orucuna bir zararı olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Koronavirüs aşısı bir salgının önlenmesi adına yapılan bir çalışmadır. Bu aşı çalışmasında evet, vücuda bir enjeksiyon yapılmaktadır, ancak enjekte edilen şey gıda olmadığı, vitamin olmadığı ve bir de salgının önleme adına büyük bir toplumsal mazeret içerdiği için kesinlikle cevaz verilmiştir, aşı caizdir. Aşı sırası gelen kardeşlerimiz diledikleri takdirde korona virüs aşısı yaptırabilirler, oruçlarına zarar gelmez" ifadesine yer verildi.

KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, aşı olmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz."

