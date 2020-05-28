HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi

Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 19:36 | Son Güncelleme

Rize'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55'ine test yapıldı. 15 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Kovid-19' testi yapıldı.

3'erli gruplar halinde dolaşan 350 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, 8 bin 55 test gerçekleştirdi.

Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderildi.

15 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Kolonya uyarısı! Korunmak isterken, virüsü kendinize yapıştırabilirsinizKolonya uyarısı! Korunmak isterken, virüsü kendinize yapıştırabilirsiniz
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Diğer Haberler
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası tespit edildi

Karabük'te 13 gün sonra pozitif vaka

Kolonya uyarısı! Korunmak isterken, virüsü kendinize yapıştırabilirsiniz

Kolonya uyarısı! Korunmak isterken, virüsü kendinize yapıştırabilirsiniz

Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Diyarbakır’da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Diyarbakır’da bir köy karantinaya alındı

Ortağını iş yerinde öldürüp, polisin gelmesini bekledi

Ortağını iş yerinde öldürüp, polisin gelmesini bekledi

Elazığ'da kanlı saldırı! Faili kulüp başkanı ve oğlu çıktı

Kanlı saldırının faili kulüp başkanı ve oğlu çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.