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  4. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın savunması şaşırttı

Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın savunması şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Sivas’ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak, KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı.

Sivas’ta karantina kurallarını ihlal eden 2'inci kişi de polis tarafından yaralanarak Sivas’ta bulunan KYK Kadı Burhanettin öğrenci yurduna yerleştirildi. R.A’nın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis ekipleri R.A. isimli kişinin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gitti. Yapılan incelemede R.A.’nın Covid-19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı. R.A. karantina kullarını ihlal ettiği gerekçesi ile çağrılan bir ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca R.A’ya karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. R.A’nın yurtta kaldığı sürece oluşacak masrafları da kendisinden tahsil edilecek.

SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

R.A. geçtiğimiz gün yaptırdığı Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu polis ekiplerinden öğrendiğini belirtip, ihbarcının test sonucunu kendisinden önce nasıl öğrendiğini bilmediğini söyledi. N.A. yaptığı açıklamada, “Test sonucumun pozitif olduğundan haberim yoktu. Dün şüphelendim, test verdim. Bu gün gidip, 3-4 gibi alacaktım. Benim haberim olmadan, başkalarının haberi olmuş. Esnafım ben dükkanımı açıyorum. Ne olacağından haberim yok” dedi.

(İHA)

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