HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs testi pozitif olan yolcu, dayısının HES kodu ile seyahat ederken yakalandı

Koronavirüs testi pozitif olan yolcu, dayısının HES kodu ile seyahat ederken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 16:56 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken Gürkan A. (24), dayısı Bahtiyar P.'ye ait HES kodu ile seyahat ettiği yolcu otobüsünde yakalandı. Gürkan A., 3 bin 150 lira para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.

Koronavirüs testi pozitif olan yolcu, dayısının HES kodu ile seyahat ederken yakalandı

Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Kastamonu-Taşköprü yolunun Şeker Fabrikası mevkiinde toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Trabzon'dan Kastamonu'ya giden yolcu otobüsü durdurularak denetim yapıldı. Tüm yolcular, HES kodu üzerinden kontrol edildi.

HES kodu denetiminde otobüsün 20 numaralı koltuğunda oturması gereken Bahtiyar P.'nin yerinde Gürkan A.'nın oturduğu fark edildi. Gürkan A.'nın yapılan kimlik sorgusunda Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, dayısı Bahtiyar P.'ye ait HES kodunu kullanarak Kastamonu il merkezine gitmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Karantina kurallarına uymayan ve başkasına ait HES kodu ile seyahat etmeye çalışan Gürkan A. hakkında, 3 bin 150 lira para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı. Gürkan A., ayrıca karantina yurduna yerleştirilirken, otobüs şoförü ve otobüste bulunan 23 yolcu da evlerinde karantinaya alındı. Ayrıca otobüs firması hakkında da para cezası uygulandı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli aşı açıklamasıSağlık Bakanlığı'ndan önemli aşı açıklaması
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Canlı yayında kavga çıktı! 'Siz evlenmeden önce cinsel hayatı savunuyorsunuz'
Canlı yayında kavga çıktı! 'Siz evlenmeden önce cinsel hayatı savunuyorsunuz'
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli aşı açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli aşı açıklaması
Tesisin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atmış!
Yeni doğan bebeğini çöpe atmış! Öldüğünü fark edince...
Temizlik işçisi bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
Temizlik işçisi bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
İstanbul'da düğün konvoyu tepkisi! Hastaneye yetişmeye çalışan sürücü isyan etti
Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar! Böyle isyan etti
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek? Reuters'ten flaş iddia
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in oğlu sağ olarak yakalandı
Eski HDP'li vekilin oğlu sağ olarak yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.