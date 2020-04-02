Koronavirüs: Ülkeler karantina sırasında hangi sıra dışı yöntemlere başvurdu?

Bir veteriner akşam yürüyüşlerini kaldırmanın halihazırda boşaltım sistemiyle ilgili sorunları olan köpeklerin yaşadıkları evlerdeki hijyen sorununun şiddetlenmesine yol açabileceğini söylemişti.

Ancak köpek sahiplerinin bu durumu protesto etmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı.

Bolivya'da da benzer bir uygulama var.

Örnek vermek gerekirse Barrancabermeja kasabasında yaşayan kişilerden kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor.

Kolombiya'nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor.

Çarşamba gününden itibaren kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler.

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı karantina uygulamalarını derledik.

Yeni tip koronavirüsten kaynaklanan Covid-19 hastalığı ile mücadele etmek için çoğu ülke sosyal mesafe önlemleri alıyor.

4) Belarus

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde sosyal mesafe önlemleri almayan liderlerden.

Sosyal mesafe önlemlerini 'virüsün etrafta uçuştuğunu görmediği için' almayı düşünmediğini açıklayan Lukaşenko, bir buz hokeyi maçında seyircilerin olmasını ortamın soğuk olması dolayısıyla virüsün yaşayamayacağını söyleyerek savundu.

Belaruslu lider aynı zamanda votka içmenin ve saunaya gitmenin virüsten koruyacağını da söylemişti.

5**) İsveç**

İsveç, 4 bin 500 vakaya sahip olmasına rağmen diğer ülkelere rağmen daha rahat bir tavır takınan ülkelerden.

Hükümet vatandaşlarının mantıklı davranacağına güveniyor ve karantina ilan etmeden vatandaşlarının doğru davranışları göstermesini bekliyor.

50'den fazla kişinin bir araya geleceği toplaşmalar yasaklandı; ancak 16 yaşından küçük çocuklar için okullar halen açık.

6) Malezya

Malezya'da hükümetin verdiği bir tavsiye büyük tepki çekti.

Ülkedeki izolasyon önlemleri devam ederken kadınlara evde 'giyinmelerini, makyaj yapmalarını ve eşlerini çok konuşarak rahatsız etmemelerini' salık veren posterler tepkilerin üzerine kaldırıldı, hükümet özür dilemek zorunda kaldı.