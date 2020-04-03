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Koronavirüs vaka sorgulama kılavuzu güncellendi! Bu belirtiler varsa dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2020 13:54 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Olası Kovid-19 Vaka Sorgulaması Kılavuzu"na göre, "Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı?", "Öksürüğünüz var mı?", "Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?" sorularından birisine "Evet" yanıtını veren hasta, maske takılarak Kovid-19 için ayrılan alana yönlendiriliyor.

Koronavirüs vaka sorgulama kılavuzu güncellendi! Bu belirtiler varsa dikkat

Sağlık Bakanlığı, hastanelere ayaktan başvuran hastalar için "Olası Kovid-19 Vaka Sorgulaması Kılavuzu"nu güncelledi.

BU SORULARA 'EVET' YANITI VERİRSENİNZ KORONAVİRÜS İÇİN AYRILAN ALANA YÖNLENDİRİLİYORSUNUZ

Buna göre, Kovid-19 Vaka Algoritması'na göre önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu veya gözlük takan sağlık personeli tarafından tiraj yapılıyor. Hastaya, "Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı?", "Öksürüğünüz var mı?", "Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?" soruları yöneltiliyor. Sorulardan herhangi birine "Evet" yanıtını veren hasta, maske takılarak Kovid-19 için ayrılan alana yönlendiriliyor.

Hasta, bu soruların tümüne "Hayır" yanıtını veriyorsa, "Son 14 gün içinde yurt dışında bulundunuz mu?", "Son 14 gün içinde ev halkından birisi yurt dışından geldi mi?", "Son 14 gün içinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum hastalığı nedeniyle hastaneye yattı mı?", "Son 14 gün içinde yakınlarınızdan Kovid-19 hastalığı tanısı konan birisi oldu mu?" soruları soruluyor.

Hastanın bunlardan birisine "Evet" yanıtını vermesi halinde risk taşıdığı için yine maske takılarak Kovid-19 için ayrılan alana gönderiliyor.

Hasta, sorulan soruların hepsine "Hayır" cevabını verdiğinde ise Kovid-19 açısından düşük riskli kabul edilerek şikayeti yönünde değerlendirilmek üzere ilgili bölümlere yönlendiriliyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sorgulama kılavuzu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gittim hastaneye kuru öksürük var nefes almada güçlük çekiyorum dedim eklem yerlerimde ağrılar var aşırı başım ağrıyor dedim göğüs röntgeni çektiler EKG çektiler test yokmu dedim güldüler bende koronavirusem dedim fazla kalabalığa girme de yayilmasin diyor bu kafayla daha çok yayilir
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