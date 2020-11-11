HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs vakaları arttı! Belde 50 gün arayla ikinci kez karantinaya alındı

Koronavirüs vakaları arttı! Belde 50 gün arayla ikinci kez karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 17:40 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Gebeceler beldesi koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine 50 gün aradan sonra ikinci defa karantinaya alındı. Beldede karantina süresi boyunca her evden bir kişinin sokağa çıkmasına izin verildi.

Koronavirüs vakaları arttı! Belde 50 gün arayla ikinci kez karantinaya alındı

3 bin 300 nüfuslu Gebeceler beldesi, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ikinci kez karantinaya alındı. Afyonkarahisar İl Hıfzıssıha Meclisi, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda merkez ilçeye bağlı Gebeceler beldesinin artan vakalar nedeniyle 50 gün aradan sonra tekrar karantinaya alınmasına karar verildi.

HER EVDEN 1 KİŞİNİN SOKAĞA ÇIKMASINA İZİN VERİLECEK

Gece 23.59 itibari ile başlayacak karantinada beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak. Beldenin girişinde görev alan jandarma ekipleri özel durum dışında kimsenin beldeden çıkmasına izin vermeyecek. Gebeceler beldesinde sadece ekmek fırınları ve bakkalların açık olacağı bildirildi. Berber ve kuaförlerin de faaliyetleri durdurulurken, park ve bahçelerde yürümek, piknik yapmak da yasaklandı.

Karantina altındaki mahallenin elektrik arızasını özel kıyafetleriyle giderdilerKarantina altındaki mahallenin elektrik arızasını özel kıyafetleriyle giderdiler

Öte yandan karantina süresi boyunca halk pazarının da kurulmayacağı beldede kahvehaneler ve toplu taşıma araçlarının faaliyeti de durduruldu. Ayrıca her evden bir kişinin zorunlu ihtiyaçları karşılamaları için sokağa çıkmasına izin verilecek. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi olduTürkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Kuşadası'nda deprem!
Kuşadası'nda deprem!
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...
Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Son dakika: Güvenpark saldırısı davasında ceza yağdı!
Güvenpark saldırısı davasında ceza yağdı!
'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı
'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, çoraplardan çıkan şoke etti
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı
Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Konya'da belediye başkanından 'patlama sesi' açıklaması: Uçak sesi olabilir
'Patlama sesi' paniği! Belediye Başkanı'ndan açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.