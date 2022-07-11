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Koronavirüs vakalarında artış, hastaneye başvurular 5 kat arttı! 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

11.07.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Artış oranın dünya ortalaması üzerinde olan Türkiye'de son günlerde hafif burun akıntısı, boğaz kaşıntısı gibi belirtilerle hastaneye başvuranların büyük çoğunluğu koronaviüs çıkıyor. Günlük vaka sayısının 5 kat arttığını belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Özcan Sönmez, "Pek çok kişi ‘beni klima çarptı, soğuk su içtim, gece camı açık yattım, üşüttüm’ diyerek hastaneye geliyor, test olanlar mutlak pozitif çıkıyor” diye konuştu

Koronavirüs vakalarında artış, hastaneye başvurular 5 kat arttı! 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Türkiye'de koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Vaka artış hızı dünya ortalaması üzerinde olan Türkiye'de yeni bir salgından endişe ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Özcan Sönmez, günlük vakaların 5 kat arttığına dikkat çekti. Açıklamasının devamında Sönmez "Pek çok kişi ‘beni klima çarptı, soğuk su içtim, gece camı açık yattım, üşüttüm’ diyerek hastaneye geliyor, test olanlar mutlak pozitif çıkıyor” diye konuştu.

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"5 KAT ARTTI"

Yeni Şafak'tan Aybike Eroğlu'nun haberine göre son günlerde hafif burun akıntısı, boğaz kaşıntısı gibi belirtilerle hastaneye başvuranların büyük çoğunluğu Kovid-19 pozitif çıkıyor. Son iki haftada vaka sayılarının hızla yükseldiğine işaret eden Dahiliye Uzmanı Dr. Özcan Sönmez, “Hastanelere yapılan başvurular 2-3 hafta önce günlük 100 civarındayken şu an 500’e ulaşarak, 5 kat arttı” dedi. Sönmez, testler için başvurular artarken, yatış sayılarında henüz ciddi bir artışın bulunmadığını kaydetti.

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"KLİMA ÇARPTI, ÜŞÜTTÜM DİYEREK GELİYORLAR, POZİTİF ÇIKIYORLAR"

Kovid-19 önlemlerinde toplumsal olarak gevşeme yaşandığını hatırlatan Sönmez, “Tedbirler kaldırıldı ama bireysel tedbirleri de tamamen terk ettik. İnsanlarda çok ciddi bir rehavet var. Pek çok kişi ‘beni klima çarptı, soğuk su içtim, gece camı açık yattım, üşüttüm’ diyerek hastaneye geliyor, test olanlar mutlak pozitif çıkıyor” diye konuştu.

"TEST VERMEK İSTEMİYORLAR"

Yılın bu dönemlerinde solunum yolu hastalıklarının artış gösterdiğini hatırlatan Sönmez, “Bu mevsimde hareketlilikten dolayı solunum yolu hastalıkları zaten artıyor. En önemlisi, hasta olan insanlara Kovid-19 testi de yaptıramıyoruz. İkna edemediğimiz için test yaptıramadığımız bir sürü hasta var. Eskiden pozitif çıkan izole oluyordu, şimdi insanlar ‘tatile gideceğim, karantinaya girmek istemiyorum, evde oturamam, Kovid bitti’ gibi bahanelerle test vermek istemiyor. İnsanlar o karantina dönemini yaşadıkları için bir kısıtlamaya girmek de istemiyor. İnsanlar biraz da aşıya güvenerek, hasta olursam da hafif atlatırım düşüncesine sahip. Dolayısıyla tüm bu etkenleri düşünen insanlar pozitif olarak topluma karıştı.” şeklinde konuştu.

Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kovid-19 belirtisi olan vatandaşların, ailesi ve çevresi için test yaptırması gerekiyor. Evet şu anda çok ciddi bir tedavi süreci yok ama hiç değilse yayılımın engellenmesi için pozitif olup olunmadığının netleşmesi çok önemli. Toplu taşımalarda maske yasağı kalktı ama çok kalabalık saatlerde en azından bireysel olarak maske takarak kendimizi koruyabiliriz.”

"ARTIŞ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, artan Kovid-19 vaka sayılarına işaret ederek, “Bireysel tedbirlerimizi bugünlerde yeniden almaya başlamamız gerekiyor.” dedi. Balık, Kovid-19 vaka sayılarının dünya genelinde arttığını ama özellikle Türkiye’de dünya ortalamasının da üzerinde bir artış yaşandığını vurguladı. Yaz aylarının gelmesiyle sosyal ve kalabalık ortamlarda daha çok vakit geçirilmesi, bireysel tedbirlerden uzaklaşılmasının, bu artışın ana nedeni olduğunu vurgulayan Balık, “Halihazırda dolaşımda olan varyant çok kolay bulaşıyor. Özellikle toplu ulaşım gibi alanlarda maskenin tamamen bırakılması vaka sayılarında hızlı bir artışa neden oldu.” ifadelerini kullandı. Balık, bayram ziyaretlerinin mümkünse açık havada yapılmasını, maske ve mesafeye dikkat edilmesini, ileri yaşta ve özellikle aşısı eksik kişilerle yakın temasta bulunmamaya özen gösterilmesini önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs
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