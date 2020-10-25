Koronavirüs ve mide gribi arasındaki benzerlik dikkat çekiyor! Uzmanlar uyarıyor

Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu, norovirüsün neden olduğu mide gribi hastalığının, Covid-19 ile benzerlik gösterdiğini, kişilerin bu nedenle hastaneye giderek test yaptırdığını bazı kişilere ise test yaptırmadan Covid-19 tanısı konulduğunu söyledi. Covid-19'da olduğu gibi mide gribinin de temasla, ellerin ağza götürülmesiyle çok hızlı bulaşabildiğini belirten doktor Buyrukçu, bu hastalıkta, mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrısı ve yüksek ateşin en belirgin semptomlar olduğunu söyledi.

'COVİD-19 İLE CİDDİ ŞEKİLDE ÖRTÜŞEN BİR RAHATSIZLIK'

Mide gribine yakalanmamak için temizlik ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Buyrukçu, "Mide gribinde kişide önce bir bulantı ortaya çıkıyor. Bulantı ile birlikte şiddetli karın ağrısı oluyor ve beraberinde kusma geliyor. Yüksek ateş seyrediyor ve hemen sonrasında ishal başlıyor. Bu başlangıç aşaması ve gelişim aşaması maalesef Covid-19 ile çok ciddi karışıyor. Çoğu zaman bu hastalara Covid-19 tedavisi uygulanıp, eve gönderiliyor. Özellikle sıvı kaybına bağlı olarak yaşlılarda ve çocuklarda çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta en önemli şey yoğun bulantı ve kusma ile beraberinde çok yoğun ishalin ortaya çıkması. Çok şiddetli vakalarda kanlı ishal de olabiliyor. Çok hızlı bu ishali toparlayacak bir müdahalede bulunmak gerekiyor. Bu hastalık 5 güne kadar devam ediyor. Bağışıklık sisteminin durumuna göre uzayabiliyor. Covid-19 ile ciddi şekilde örtüşen bir rahatsızlık. Sonrasında ishal yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Burada bağışıklık sistemimiz ne kadar kuvvetli olursa ve ishal ile kusma sırasında ne kadar destek tedavi verebilirsek, o kadar hızlı bu rahatsızlığı yeniyoruz" dedi.