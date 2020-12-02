HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs velayetinde mahkeme kararından döndü

Koronavirüs velayetinde mahkeme kararından döndü

02.12.2020 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ordu 2. Aile Mahkemesi, sağlık çalışanı olması ve koronavirüs riski bulunması nedeniyle 5 yaşındaki çocuğun velayetinin anneden alınmasına dair kararından döndü. Annenin itirazını kabul eden mahkeme velayeti babadan alarak yeniden anneye verdi.

Ordu'da Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içinde mahkeme, geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz'e verilmesine karar verdi.

Ancak Mehmet Atakan Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu savunarak, velayetin kendisine verilmesi talebiyle 13 Temmuz'da mahkemeye başvurdu.

MAHKEME VELAYETİ BABAYA VERDİ

Habertürk'te yer alan habere göre Deniz, Ordu 2'nci Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, "Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır" denildi.

Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir de karara itiraz etti. Avukat Demir, "Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor" dedi.

RAPOR İSTENDİ

Cemile Deniz'in avukatı aracılığı ile itiraz ettiği karar için Ordu 2'nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne ve babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceledi. Çocuk da dahil psikolojik durumlarına bakıldı. Mahkeme heyeti, kararını uzmanların hazırladığı rapor sonrası açıkladı.

MAHKEME KARARINDAN DÖNDÜ

Buna göre mahkeme, sağlık çalışanı olması ve koronavirüs riski bulunması nedeniyle 5 yaşındaki çocuğun velayetinin anneden alınmasına dair kararından döndü. Annenin itirazını kabul eden mahkeme velayeti babadan alarak yeniden anneye verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
Polis memuru trafikte dehşeti yaşattı: Önünü kesip saldırdıPolis memuru trafikte dehşeti yaşattı: Önünü kesip saldırdı
Hayırlı cumalar mesajları!Hayırlı cumalar mesajları!

En Çok Okunan Haberler

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Beğeni yağdı...

Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Beğeni yağdı...

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

Korkunç olay! Trafo direğinde cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Trafo direğinde cansız bedeni bulundu

Trafikte dehşeti yaşadı! 'Polis' olduğunu söyledi, önünü kesip saldırdı

Polis memuru trafikte dehşeti yaşattı: Önünü kesip saldırdı

Kahreden olay! Doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti

Kahreden olay! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu 'suikast' iddiası sonrası ilk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu 'suikast' iddiası sonrası ilk kez konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.