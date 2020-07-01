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Koronavirüs yine vurdu: Google, Instagram ve WhatsApp'ı kullanıcılara bıraktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Google, Instagram ve WhatsApp'a sunduğu Google Fotoğraflar yedeklemesinde değişikliğe gitti. Koronavirüs nedenli bu değişiklik ile birlikte hizmetin kontrolü kullanıcılara geçti. Ancak bu durum Instagram ve WhatsApp'taki fotoğrafların bir daha geri getirilememesine neden olabilir.

Koronavirüs yine vurdu: Google, Instagram ve WhatsApp'ı kullanıcılara bıraktı!

Google koronavirüs süreci nedeniyle birçok değişiklik yaptı. Örneğin, koronavirüs salgını henüz pik noktasına ulaşmamışken Google, YouTube trafiğini tehlikeye atmamak için YouTube videolarının kalitesini düşürmüştü. Daha sonra bu kararını esneten Google, şimdi ise yeni bir karar aldı. Ancak bu karar Instagram ve WhatsApp kullanıcılarını bir hayli yakından ilgilendiriyor.

GOOGLE INSTAGRAM VE WHATSAPP'I YEDEKLEMEYİ BIRAKTI

Instagram ve WhatsApp'taki fotoğraflar ve videolar, Google Fotoğraflar üzerinden yedekleniyor. Bu çark, bu zamana kadar hep böyle işledi. Fakat Google artık yeni bir karar alma ihtiyacı hissetmiş olacak ki değişim için ilk adımı attı. Google'ın dediğine göre Instagram ve WhatsApp'taki fotoğraflar ve videolar artık otomatik olarak yedeklenmeyecek. Yedeklemelerin kontrolü kullanıcılara geçecek.

Google Fotoğraflar

PEKİ KULLANICILAR İÇERİKLERİNİ NASIL YEDEKLEYECEK?

WhatsApp ve Instagram'dan Google Fotoğraflar'a yedeklemeler aynen devam edecek. Fakat kullanıcılar bunu kendi elleriyle yapmak zorunda kalacak. Yani bugüne kadar olduğu gibi Google, sizin yerinize Instagram ve WhatsApp içeriklerinizi yedeklemeyecek. Bu durum, içeriklerinizin kaybolmasına dahi yol açabilir gibi görünüyor. Zira, Google Fotoğraflar'a yedekleme yapmayı unutursanız, yaşanabilecek bir sorunda içerikleriniz yedeklenmediği için onlara bir daha ulaşamayabilirsiniz.

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