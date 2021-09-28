HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs yoğun bakım servislerinde durum vahim: Yüzde 80'i aşısız, kaybediyoruz

Koronavirüs yoğun bakım servislerinde durum vahim: Yüzde 80'i aşısız, kaybediyoruz

28.09.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de koronavirüs vakaları hızla artarken, yoğun bakımlardaki son durum görüntülendi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Birimi Sorumlusu Dr. Nagihan Altıncı Karahan, "Aşınızı olun. Eylül boyunca bu servise gelen hastaların yüzde 80'i aşısız" dedi. Karahan ayrıca, genç hasta sayısının fazla olduğunu ve bu hastalardan bir kısmını kaybettiklerini ekledi.

Koronavirüs yoğun bakım servislerinde durum vahim: Yüzde 80'i aşısız, kaybediyoruz

Koronavirüsle mücadele her kulvarda devam ederken, yüzde 80'i aşısız olan yoğun bakım hastalarının son durumu ve sağlık görevlilerinin müdahaleleri görüntülendi. Yoğun bakım servisindeki aşısız hastalar, 'Aşı olun' çağrısı yaparken, solunum cihazına bağlı bir hastanın, sağlık çalışanının eline sımsıkı sarılması dikkat çekti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Birimi Sorumlusu Dr. Karahan, "Eylül ayı boyunca koronavirüs yoğun bakım servislerine yatan hastaların yüzde 80'i aşısız ya da aşı programını tamamlayamamış kişiler. Geri kalan yüzde 20 ise aşılı ancak bu yüzde 20'lik rakam yanıltıcı olmasın. Bu kişilerin bir kısmı eşlik eden yandaş hastalıklar nedeniyle genel durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye getirilmiş ya da başka bir işlem için hastaneye müracaat ettiğinde yapılan kontrollerde PCR testi pozitif olan kişiler. Aşısız kişilerin hastalığı çok ağır geçirdiğini görüyoruz" dedi.

6891ea84d30eb0c8bbdfcd08b820af22

"DAHA ÇOK GENÇ HASTALAR GELİYOR"

Pandeminin ilk döneminde ileri yaşta ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalar olduğunu ancak son dönemde daha çok genç hastaların tedavi için geldiğini belirten Dr. Karahan, "Pandeminin ilk dönemlerinde aşı elimizde yoktu ancak koruyucu önlemler çok daha fazlaydı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, uzaktan çalışma gibi uygulamalar vardı ve okullar kapalıydı. Bundan önceki dönemde farklı bir hasta popülasyonuyla karşı karşıyaydık. Genellikle yoğun bakım servislerine daha ileri yaş, kronik rahatsızlığı olan hastalar geliyordu. Son dönem ise diğerleriyle benzerlik göstermiyor. Biz bu dönemde daha çok genç hastaları görüyoruz" diye konuştu.

Koronavirüsle mücadele yeni hamle! HES kodu yerine aşı kartı sorulacakKoronavirüsle mücadele yeni hamle! HES kodu yerine aşı kartı sorulacak

"AŞISIZ GENÇ HASTALARI KAYBEDİYORUZ"

Hastaların özelliklerine değinen Dr. Karahan, "İçinde bulunduğumuz süreçte hastaların dikkatimizi çeken belli özellikleri var. Birincisi genç hastalar olması. 20-40 yaşları arasında aşısız çok hasta gördük ve bunların bir kısmını maalesef kaybettik. İkinci olarak hamile hastaları çok görüyoruz. Bu hastalar da bebeği koruma adına aşı olmayan kişilerden oluşuyor. Ben aşılanmanın bireysel olmadığına inanıyorum. Bizler sosyal varlıklarız. İşe gidiyoruz, okula gidiyoruz. Sürekli insanlarla temas halindeyiz. Aşıyla ilgili bilinmezlik artık yok. Elimizde yeterli veriler var. Yan etkilerini biliyoruz. Aşı ayağımıza kadar geliyor. Yurdumuzda aşıya ulaşmak çok kolay. Yan etkiler yönünden son derece deneyimliyiz. Aşı olmak bir yurttaşlık görevidir" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi uzmanlarından Dr. Atilla Şencan ise "1,5 yıldır koronavirüs yoğun bakım ünitesinde hizmet vermekteyiz. Kişisel koruyucu kıyafetleri giyerek yoğun bakım koşullarında çalışmak oldukça zor. Vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda bir kez daha uyarıyoruz" diye konuştu.

"AŞI OLMADIM, YOĞUN BAKIMDAYIM"

Yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalardan Osman Coşkun (47) da "Aşı olacaktım ama oğlumu farklı bir kente yerleştirdik ve bu işlerle ilgilenirken aşı olmayı ihmal ettim. Aşı olacaktım ama fırsat bulamadığım için olmadım. Şimdi yoğun bakımdayım. Çok zor bir hastalık. Herkes aşısını olsun" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şoke olduEve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şoke oldu
PARTNEREski eşler Kadıköy'de buluştuEski eşler Kadıköy'de buluştu
Öğretmenden ilkokul öğrencisine sınıfta kötü muameleye soruşturmaÖğretmenden ilkokul öğrencisine sınıfta kötü muameleye soruşturma
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İzmir koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Pınar Gültekin’in cinayetinde kan donduran rapor

Pınar Gültekin’in cinayetinde kan donduran rapor

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Danıştay hakimin dolandırıp kızlarına cinsel tacizde bulundu!

Danıştay hakimin dolandırıp kızlarına cinsel tacizde bulundu!

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.