HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi

Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi

27.12.2020 11:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde mezarcı Hacı Tosun (48), Covid-19 salgınına dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi. Tosun, "Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi.

Bahçeli köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hacı Tosun, geçimini 28 yıldır yaptığı mezar kazıcılığı ile sağlıyor. Tosun, son dönemlerde artış gösteren koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Tosun, kendi kazdığı mezara girerek, vatandaşları koronavirüse karşı duyarlı olmaya davet etti.

bc9dcaa9d78be236c786403771762eee

Tosun, "Allah rızası için bu salgına karşı dikkat edin, maske ve sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. 28 yıllık mesleğimi bir yıldır yaşanan bu Covid-19 salgınından dolayı psikolojim bozulduğu için bıraktım. Köy mezarlığındaki birçok mezar alanını tek başıma kazdım, köylülerimizi defnettim. Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Ölüm elbette olacak ama Covid-19 nedeniyle ölüm olunca çok üzülüyorum. Devletimiz bu hastalıkla çok uğraşıyor. Yetkililerin uyarılarına tüm vatandaşlarımızın kesinlikle uymasını istiyorum" dedi.

be67881effdf72d50695ca73362b7235

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Korkunç iddia! 'Kedilerin ayakları büyü için kesiliyor'Korkunç iddia! 'Kedilerin ayakları büyü için kesiliyor'
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Korkunç iddia! 'Kedilerin ayakları büyü için kesiliyor'

Korkunç iddia! 'Kedilerin ayakları büyü için kesiliyor'

Şiddet gördüğü eski eşi serbest bırakılan Rüya: Yaşamak istiyorum

İsyan ettiren karar! 'Yaşamak istiyorum'

Hatay'da polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı

Kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı

Husumetlisiyle karşılaştı, kendini vurdu

Husumetlisiyle karşılaştı, kendini vurdu

Kahreden haber! Baba ve 3 yaşındaki kızı yanarak can verdi

Baba ve 3 yaşındaki kızı yanarak can verdi

Nevşehir'de korkutan yangın! Yaralılar 'insan zinciriyle' kurtarıldı

Korkutan yangın! Yaralılar 'insan zinciriyle' kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.