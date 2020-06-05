HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüse ilişkin korkutan araştırma! Ölüm riskini iki katına çıkarabilir

Koronavirüse ilişkin korkutan araştırma! Ölüm riskini iki katına çıkarabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.06.2020 20:25 | Son Güncelleme

Yüksek tansiyonun, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölme riskini iki katına çıkarabileceği bildirildi.

Koronavirüse ilişkin korkutan araştırma! Ölüm riskini iki katına çıkarabilir

Çin'in Vuhan kentinde hastanede tedavi gören yaklaşık 3 bin kişiyle ilgili veriye dayanan araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" dergisinde yayımlandı.

Uzmanlar, yüksek tansiyon hastalarının Kovid-19'dan yaşamını yitirme olasılığının iki katına çıktığını, yüksek tansiyon için ilaç kullanmayan hastalarda bu olasılığın daha da yükseldiğini gözlemledi.

2 BİN 886 KİŞİYE İLİŞKİN VERİLER İNCELENDİ

Araştırma çerçevesinde Şincing Hastanesi'nde görevli uzmanlar, İrlandalı meslektaşlarıyla ortaklaşa 5-15 Şubat tarihlerinde Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan 2 bin 886 kişiye ilişkin veriyi inceledi.

YÜZDE 4'Ü KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Ekip, yüksek tansiyonu olan 850 hastadan 34'ünün (yüzde 4) Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunmayan 2 bin 27 kişiden ise 22'sinin (yüzde 1,1) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüksek tansiyonu olup da ilaç kullanmayan 140 hastadan 11'inin (yüzde 7,9), ilaç kullanan 710 hastadan ise 23'ünün (yüzde 3,2) yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gözlendi.

Yaklaşık 2 bin 300 kişiyi kapsayan 3 diğer araştırmanın verilerini de değerlendiren uzmanlar, yüksek tansiyonu tedavi etmede kullanılan ACE inhibitörleri alanlarda ölüm riskinin, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri veya diüretikler kullananlara nazaran daha düşük olduğu bulgusunu elde etti.

Araştırma ekibinde yer alan Profesör Fei Li, "Yüksek tansiyonu olan hastalar, Kovid-19'dan ölme risklerinin daha yüksek olduğunu farkında olmalı, bu salgın sırasında kendilerini iyi bakmalı ve enfekte olmaları halinde daha özenli bakılmalılar." değerlendirmesini yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Açıldığını duyan oraya gidiyor: Yurt dışından da yoğun talep varAçıldığını duyan oraya gidiyor: Yurt dışından da yoğun talep var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Bilim Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Bilim Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı!

Bakan Albayrak'tan müjde: Yeni paket geliyor

Bakan Albayrak'tan müjde: Yeni paket geliyor

Bir ilimizde vaka sayıları yine artıyor! Karantinaya alındı

Bir ilimizde vaka sayıları yine artıyor! Karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Organlarınızın sağlığını bile etkiliyor! Peki nasıl düzeltilir?

Organlarınızın sağlığını bile etkiliyor! Peki nasıl düzeltilir?

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kel erkekler koronavirüs semptomları açısından daha fazla risk altında

Kel erkekler koronavirüse karşı daha fazla risk altında

Açıldığını duyan oraya gidiyor! 'Yurt dışından da yoğun talep var'

Açıldığını duyan oraya gidiyor: Yurt dışından da yoğun talep var

Bilim kurulu üyesi açıkladı: Aşının uygulanabilir hale gelmesi yüzde 5 olasılık

Bilim kurulu üyesi açıkladı:Aşının uygulanabilir hale gelmesi...

Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 10 yanlış!

Dikkat çok riskli! Bu yöntemleri sakın denemeyin

Kene kabusu büyüyor... 'KKKA, koronavirüsten daha ölümcül'

'KKKA, koronavirüsten daha ölümcül'

Günlük iyot alımı tiroid hastalıklarını önlüyor

Günde 15 miligram tüketirseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.