Koronavirüse karşı '14 gün kuralı'na uymayanlara 3 bin 150'şer lira para cezası

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından gelen 3 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmamaları tebliğ edildi.

İzin almadan adreslerinden ayrıldıkları tespit edilen söz konusu 3 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

KOCAELİ'DE 115 KİŞİE CEZA

Kocaeli'de yapılan denetimlerde ise, yurt dışından gelen ve 14 gün kuralına uymadığı tespit edilen 115 vatandaşa para cezası uygulandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve yayılımını engellemek için Kocaeli'de de ciddi tedbirler alındığı ve uygulamaya konulduğu belirtildi.

1 YILA KADAR HAPİS UYARISI

Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, yurt dışından gelen ve bunlarla temasa geçen kişilerin 14 günlük süreçte ikametlerinden ayrılmaları halinde para cezası uygulanacağını bildirdi.

Ayrıca, TCK'nin 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle haklarında adli işlem başlatılacak.

Vatandaşların, herkesin sağlığını ilgilendiren bu kararlara uymasının ve süreç atlatılıncaya kadar resmi makamların açıklamaları doğrultusunda tedbirlerini alarak uygulamasının kritik derecede önem taşıdığı belirtildi.



