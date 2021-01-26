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Koronavirüse karşı yeni ilaç: Hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı

26.01.2021 23:27 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı yeni ilaç: Hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı

İspanyol ilaç firması PharmaMar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği ilacın hayvanlar üzerindeki denemesinde yüzde 99 başarı elde edildiği açıklandı. Öte yandan ülkede yapılan araştırmalarda "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Kovid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.

Bilim dergisi Science'da yayımlanan makalede, Kovid-19 bulaşan hayvanların, Aplidin (plitidepsin) adlı ilaç verilerek incelendiği belirtildi. Makalede, hayvanların akciğerlerindeki Kovid-19 virüslerinde söz konusu ilaç sayesinde yüzde 99'luk azalma olduğu kaydedildi.

Başlangıçta kanser tedavileri için tasarlanan ilacın alınan sonuçlardan sonra klinik denemelerde 3. aşamaya geçeceği ve Kovid-19'un tedavisi için klinik çalışmalarının genişletilebileceği ifade edildi.

İlacın, insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ederek çalıştığı ve Kovid-19'a karşı antiviral etkisinin olduğu bildirildi.

Aplidin ile ilgili yayımlanan makalenin ardından PharmaMar'ın Madrid borsasındaki hisseleri yüzde 21 yükseldi.

KORONAVİRÜSÜN YENİ BELİRTİLERİ

Diğer yandan Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi ve Madrid Sağlık Hizmetleri departmanına bağlı doktorların yaptığı bir çalışmada, Kovid-19'un belirtilerinin dilde, ayak tabanlarında ve avuç içlerinde de görülebileceği açıklandı.

Madrid'deki fuar alanında Nisan 2020'de kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Kovid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.

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Araştırmada, daha çok ateş, öksürük, aşırı halsizlikle kendini gösteren Kovid-19'un aynı zamanda "avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi, soyulma ve kızarıklıkların oluştuğu küçük lekelerle de belirti verebileceği" ifade edildi. (AA)

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