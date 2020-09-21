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Koronavirüse karşı yeni kısıtlama kararları alınacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 08:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Toplantıda son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız" ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüse karşı yeni kısıtlama kararları alınacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te kabine toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda en önemli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak. Son dönemdeki vaka artışları masaya yatırılırken, alınması gereken ilave tedbirler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine üyelerini bilgilendirecek.

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün cuma namazı çıkışında koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız.

O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşıma gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik. Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır. Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı."

TOPLANTIDA KRİTİK KONULAR DA MASADA

Diğer yandan Doğu Akdeniz de önemli bir gündem maddesi olacak. Diplomatik temaslar değerlendirilecek. Ayrıca Suriye ve Libya'daki son gelişmeler de ele alınacak. İlgili bakanların kabine toplantısında bir sunum yapmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

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