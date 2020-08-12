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Koronavirüse yakalanan doktor uyardı! 'İşiniz yoksa evden çıkmayın'

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2020 11:57 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde koronavirüse yakalanan Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ramazan Avşar (39), tedaviye alındı. Vatandaşları uyaran Avşar, "Her şeye dikkat ederken bile bu hastalığa yakalanıyorsak sizler daha büyük tehlikedesiniz demektir. Onun için tedbirleri maksimuma çıkarın. İşiniz yoksa evden çıkmayın" dedi.

Koronavirüse yakalanan doktor uyardı! 'İşiniz yoksa evden çıkmayın'

Sarıoğlan ilçesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ramazan Avşar, geçen 6 Temmuz'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktor Avşar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 çocuk babası Avşar, tedaviye alındı.

'İŞİNİZ YOKSA EVDEN ÇIKMAYIN'

Koronavirüse karşı vatandaşları uyaran Avşar, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedavim devam ediyor. Semptomlar, öksürük var. Yüksek sesle konuşamıyorum. Koronavirüsten korunmak için maskeyi kesinlikle takın. Ben maskeyi kolay kolay çıkaran birisi değildim. Hatta ilçede 'Koronavirüse en çok sen dikkat ediyordun, sen yakalandın. Biz ne yapacağız?' diyorlardı. Maskeye dikkat edin. Elinizi belirli aralıklarla yıkayın. Kalabalık yerlere girmeyin. Ben girmedim, evde izoleydim. Eşim bu konuya çok dikkat ederdi. Bir çeşit kendimize karantina uyguluyorduk. Çocukları bahçe tarzında yerlere 1-2 kez çıkardım. Yani her şeye dikkat etmeme rağmen yakalandım. Her şeye dikkat ederken bile bu hastalığa yakalanıyorsak sizler daha büyük tehlikedesiniz demektir. Onun için tedbirleri maksimuma çıkarın. İşiniz yoksa evden çıkmayın. Acil bir hastalığınız yoksa hastanelere ve acil sağlık merkezlerine gitmeyin. Acil değilseniz, acillere hiç gitmeyin. Çünkü hastaneler hasta kişilerle dolu. Bunların koronavirüs olma ihtimali var. Bunları göz önünde tutun."

DHA

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