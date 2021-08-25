Koronavirüse yakalanan müzisyen, televizyon programını evinin balkonundan yaptı

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren internet yayınında pazartesi günleri yayınlanan "Akustik Perde" programının solisti İbrahim Sarıca, korona virüs testinin pozitif çıktığını, canlı yayına katılamayacağını kanal yöneticilerine iletti. Bunun üzerine bu haftaki yayını akıştan kaldırmayı düşünen kanal yönetimi, Sarıca’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmesi üzerine evinin bulunduğu sokağa canlı yayın ve ses sistemini kurdu. Karantinaya girdiği evinin balkonundan şarkılarını seslendiren Sarıca’ya mahalle sakinleri de eşlik etti.

"ÇOK FARKLI DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM"

Tüm korona virüs hastalarını şifalar dileyen Sarıca, “Bugün çok farklı yerdeyiz. Maalesef korona virüse ben de yakalandım. Çok farklı duygular içerisindeyim. Eşim ve çocuğum başta olmak üzere hepinizi çık seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, en önemlisi sağlıkla kalın. Ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi geldiniz, iyi ki varsınız” dedi.

İHA

