Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, kendi kendini tedavi etti

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, ishal şikayetiyle gelen, daha sonraki testlerde Kovid-19 teşhisi konulan hastasından koronavirüs kaptı. Henüz test yapılmadan hastasının koronavirüs taşıdığından şüphelenen ve bu şüphesinde de haklı çıkan Buğdacı, kısa süre sonra kendisi de rahatsızlandı. SAĞLIĞINA KAVUŞTU Hastalığını başkalarına bulaştırmamak için yazlığına giden ve kendisini bir ay boyunca orada karantina altına alan Buğdacı, uyguladığı ilaç tedavisiyle sağlığına kavuşmayı başardı. Koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi anlatan Prof. Dr. Buğdacı, astım hastası olduğu için risk grubunda olduğunu söyledi. Koronavirüsü kaptığı hastanın muayene için odasına geldiğinde maske takmadığına dikkati çeken Buğdacı, "Koronavirüs taşıyabileceğini söylediğimde itiraz etmişti. Hasta olduğunu bilmiyordu. Bana ishal nedeniyle gelmişti. 'Siz de korona olabilirsiniz' dediğimde itiraz edip polemiğe girmişti. Sonra göğüs tomografisi çekerek teşhisini koyduğum bir hastaydı." ifadelerini kullandı.

'BU İŞİN EN BÜYÜK ZORULUĞU...' Hastaya teşhisi koyduğu günün sonunda ücretsiz izne ayrıldığını ve yanına uygulayabileceği ilaçları da alarak yazlığına gittiğini anlatan Buğdacı, şöyle devam etti: "Hastalık süreci boyunca tek başıma yazlıkta kaldım. İlk üç gün içerisinde yüksek ateş ve terleme şikayetim oldu. Gece boyunca üç kez kıyafetleri değiştirme ihtiyacı duydum. Bu işin en büyük zorluğu tek başınıza olmanız ve kimseyi yanınıza çağıramamanız. Tek başınıza iken de ciddi halsizlik, güçsüzlük, yorgunluk yapan viral bir enfeksiyon. O da dönemin zorluğunu daha da artıran bir şey. Hastasınız ama yanınızda destekçi kimse yok. Tek başıma karantinada kalmış oldum. 5. günde baş ağrım başladı. Ağrıcı kesici almama rağmen geçmedi. Baş ağrısından sonra testler için çalıştığım hastaneye gittim. Testler pozitif çıktı." Buğdacı, testlerin pozitif çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle bağlantıya geçtiğini, bu süreçten sonra ilaçlarının evine kadar getirildiğini kaydetti. Süreç boyunca virüsün akciğerlerine inmemesinin de büyük şans olduğunu, bu nedenle de hastaneye yatmayı tercih etmediğini dile getiren Buğdacı, tedavisinin bir ay sürdüğünü ve zor bir dönem yaşadığını ifade etti.