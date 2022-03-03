HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüse yakalanırım korkusu vaka sayılarını patlattı! Doktora gitmekte geç kalmayın

Koronavirüse yakalanırım korkusu vaka sayılarını patlattı! Doktora gitmekte geç kalmayın

03.03.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üroloji Uzmanı Dr. Aslı Şen, idrar yollarının iltihaplanması anlamına gelen sistit vakalarının salgın döneminde arttığını belirterek, "Eskiden az bir semptomda bile hastalar hekime başvururken, son dönemde özellikle 'Hastaneye gidersem koronavirüse yakalanırım' korkusu nedeniyle hekime başvurular gecikiyor" dedi.

Koronavirüse yakalanırım korkusu vaka sayılarını patlattı! Doktora gitmekte geç kalmayın

Üroloji Uzmanı Dr. Aslı Şen, son dönemde artan sistit vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Sistitin idrar yollarında özellikle mesanede görülen iltihapların genel ismi olduğunu belirten Dr. Şen, "Ama onun dışında idrar yollarında erkeklerde prostat seviyesinde, yine erkeklerde ve kadınlarda böbrek seviyesinde yani piyelonefrit olarak görülebilir. Ayrıca idrar kanalının son çıkım noktasında da idrar yolları iltihapları görülebilmektedir. Sistit normalde erkeklerde pek fazla görülmez, nadir görülür.

iStock-1289925091

Kadınlarda ise erkeklere nazaran oldukça sık görülür hatta her 100 kadından 10'u bir yılda muhakkak bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Son dönemlerde özellikle koronavirüs döneminde hekime başvuruların gecikmesi nedeniyle biz komplike idrar yolu enfeksiyonları görmeye başladık yani ilerlemiş idrar yolu enfeksiyonları görmeye başladık. Eskiden az bir semptomda bile hastalar hekime başvururken son dönemde özellikle 'Hastaneye gidersem koronavirüse yakalanırım' korkusu nedeniyle hastaneye ve hekime başvurular gecikiyor" diye konuştu.

"VAKİT KAYBETMEDEN HEKİME BAŞVURULMASI GEREK"

Dr. Aslı Şen, salgın döneminde sistit vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Özellikle ilerlemiş sistit vakalarının hekime başvurunun gecikmesi nedeniyle ayrıca arttığını söyleyebiliriz. Koronavirüs öncesi hastalarımız idrar renginde, idrar kokusunda bir değişiklik olduğu vakit ya da idrar yollarında herhangi bir şikayetleri olduğu zaman hemen hekime ya da hastaneye başvururlardı fakat koronavirüs döneminden sonra bu başvurular gecikti.

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Balkabağı çekirdeği tozu libidoyu yükseltir, saç dökülmesini engeller, kalbi korur...Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç dökülmesini engeller, kalbi korur...

Bu nedenden dolayı neredeyse tüm başvuruların yarısından fazlası ilerlemiş vakalar olarak geliyor. Bu hastalığa yakalanmamak için özellikle soğuk havalarda bel, bacak ve ayak bölgelerinin sıcak tutulması önemli. Ayrıca yeterli sıvı alınması ve aynı zamanda tuvalet hijyenine dikkat edilmesi de oldukça önemli konular arasında yer alıyor ve kişinin en ufak bir idrar yolu şikâyeti, idrar yollarında ağrı ve sızı, idrar renginde değişiklik olduğu vakit hekime başvurması gerekiyor" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her 10 kadından birinde var! Tespit etmesi 10 yılı bulabiliyorHer 10 kadından birinde var! Tespit etmesi 10 yılı bulabiliyor
Son dakika: MEB 81 ile gönderdi! Okullarda bir yasak daha kalktıSon dakika: MEB 81 ile gönderdi! Okullarda bir yasak daha kalktı
Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."Putin'in emri dünyayı alarma geçirdi! '1500'ü..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Gram altın için flaş tahmin!

Gram altın için flaş tahmin!

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Tarih de verdi: İlan edecekler

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Dünyanın gözü kulağı orada! (Son Durum)

Putin’in tehdidi sonrası halk eczanelere koştu!

Putin’in tehdidi sonrası halk eczanelere koştu!

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

'Keskin nişancılar var derhal uzaklaşın!'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.