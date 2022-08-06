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Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili yeni gelişme...

06.08.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay sonunda koronavirüs testi yeniden pozitife dönen ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Başkan'ın testinin negatif çıktığını ve kendini çok iyi hissettiğini bildirdi.

Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili yeni gelişme...

Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Biden’ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi. Mektupta, “İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek.” ifadesi paylaşıldı.

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Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.

TEKRAR KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Doktor O'Connor, Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı. 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden covid koronavirüs
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