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  4. Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Joe Biden'ın test sonuçları negatif çıktı

Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Joe Biden'ın test sonuçları negatif çıktı

27.07.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta kovid-19'a yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Joe Biden iyileşti. Biden'ın dün akşam ve bu sabah yaptırdığı Kovid-19 testinin "negatif" çıktığı ve neredeyse bütün semptomlarının geçtiği açıklandı.

Koronavirüse yakalanmıştı! ABD Başkanı Joe Biden'ın test sonuçları negatif çıktı

Doktor Kevin O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı. O'Connor Biden'a uygulanan 5 günlük "Paxlovid" tedavisinin tamamlanmasının üzerinden 36 saat geçtiğini ve Biden'ın neredeyse tüm semptomlarının yok olduğunu aktardı.

İKİ TEST YAPILDI

Biden'a dün akşam ve bu sabah iki test yapıldığını aktaran O'Connor söz konusu testlerin sonucunun "negatif" geldiğini bildirdi.

Öte yandan test sonuçlarının gelmesinin ardından Beyaz Saray'ın günlük programı güncellendi ve Biden'ın yerel saat ile 11.30'da (TSİ 18.30) Beyaz Saray bahçesinde bir konuşma yapacağı duyuruldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden koronavirüs
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