Koronavirüsle mücadelede 'İsveç modeli' başarısız mı oldu?

İsveç’te COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bini geçti. Sağlık kurumundan yapılan açıklamaya göre, İskandinav ülkesinde ölü sayısı Perşembe günü 2 bin 21 oldu. Bunun bin 128’inin başkent Stockholm ve çevresinde olduğu bildirildi. Ülkede yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2 vaka sayısı ise 16 bin 755’e ulaştı.

Yaklaşık 10 milyon 300 binlik nüfusu ile İsveç‘teki vaka sayısı, diğer AB ülkelerinden daha az olsa da ölü sayısının nüfusa oranı, Almanya’nın neredeyse üç katı kadar. COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin nüfusa göre oranı İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda’da kısmen daha yüksek olsa da İsveç, İskandinav ülkeleri arasında en yüksek ölüm oranına sahip.

İsveç, koronavirüs krizinde şimdiye dek diğer Avrupa ülkelerinden çok daha farklı bir yol izledi. Birçok ülkenin virüsün yayılmasını önlemek için aldığı sert tedbirlerin aksine İsveç’te restoranlar, kafeler hiç kapatılmadı, okullar ve kreşler eğitime devam etti. Sınırlar, sadece AB üyesi olmayan ülkelere kapatıldı. Kamusal alanda 50'den fazla kişinin biraraya gelmesi yasaklandı.