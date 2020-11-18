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  4. Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

18.11.2020 21:20 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ve grip aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

"PFİZER'İN AŞISININ ARALIK AYINA YETİŞME İHTİMALİ ZAYIF"

Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

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YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.

Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.

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