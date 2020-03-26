Koronavirüsle mücadelede 'Sokağa çıkan herkesin ateşi ölçülmeli' önerisi

Koronavirüsle mücadelenin aylar boyunca sürebileceğine dikkat çeken Dr. Hakan Özkul önemli bir çağrıda bulundu. "Evde kalalım, sokağa çıkmayalım doğru ama işe gitmek zorunda olan insanlar var" diyen Özkul, "Dışarı çıkan insanların içinde belirti verenleri tespit edebilmek gerekiyor. Ateş yüksekliği koronavirüsün en önemli belirtilerinden biri. İnsanlar ateşlerinin yüksek olduğunu bile bilmiyor olabilirler. En azından insanların yoğun olarak gelip geçtikleri yerlere havaalanlarında olduğu gibi termal kameralar konulabilir ya da güvenlik güçlerine lazer ısı ölçerler verilebilir. Sokağa çıkan her insanın ateşini ölçmek lazım, yüksek ateşi olanları teste tabi tutmak, hastanede gereken kontrolleri yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"MASKE VE DEZENFEKTAN ÜCRETSİZ OLMALI"

Koronavirüsle mücadelenin çok yönlü devam ettiğini ifade eden Dr. Özkul, “Hala çözülmesi gereken sorunlar var. Kaliteli ve etkin maskelere, kolonya ve alkol bazlı antiseptik gibi hijyen maddelerine her yerde uygun fiyattan ulaşmakta sorunlar var. Fiyatlar çok pahalı. Oysaki vatandaşın bunlara uygun fiyata hatta ücretsiz olarak her yerde kolaylıkla ulaşması gerekiyor" diye konuştu.