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Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 18:56 | Son Güncelleme

Gaziantep'te koronalı işçinin yemek yaptığı iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede aşçının koronavirüslü olduğu ve yemek yapmadan izole edildiği belirlendi.

Koronavirüslü aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme

Gaziantep'te 300 işçinin çalıştığı bir fabrikadaki aşçının koronavirüs testi pozitif çıktığı ve aşçının yaptığı yemeğin ise, dökülmek yerine işçilere yedirildiği iddiaları üzerine Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatıldı.

FABRİKADA İKİNCİ BİR VAKA ÇIKMADI

Yapılan incelemelerde işçinin koronavirüslü olduğu iddiaları doğrulanırken, test sonucu pozitif çıkan aşçının beraber çalıştığı arkadaşı ile birlikte izole edildiği ve hiç yemek yapmadığı tespit edildi. Fabrikada yapılan inceleme ve denetimlerde olayın yaklaşık 16 gün önce meydana geldiği ve geçen zamana rağmen fabrikada ikinci bir vakanın çıkmadığı da belirlendi.

İDDİALARDA BULUNAN İŞÇİ, İŞTEN ÇIKARILDI

İddialarda bulunan işçinin ise iş ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesi ile işten çıkarıldığı öğrenildi.

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