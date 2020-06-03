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  4. Koronavirüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını! Emniyet'ten açıklama geldi

Koronavirüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını! Emniyet'ten açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

Hakkari'de koronavirüs günlerinde inanılmaz bir olay yaşandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenledi. Polis, partiye baskın düzenleyerek işlem uyguladı.

Koronavirüslü kişinin doğum günü partisine polis baskını! Emniyet'ten açıklama geldi

Hakkari'de izolasyon kurallarına uymayan koronavirüslü kişinin, arkadaşlarıyla düzenlediği doğum günü partisine polis baskın yaptı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayarak, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenleyen kişi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "30.05.2020 günü İl Sağlık Müdürlüğünce, Covid-19 testi pozitif çıkan bir şahsın izolasyon kurallarına uymadığının bildirilmesi üzerine; Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlatmış. Yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın il merkezinde bulunan bir iş yerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlediği öğrenilmiştir. Bahse konu adrese yapılan baskında doğum günü partisi düzenleyen 4 şahsa "Sosyal Mesafe Kuralına Uymamak"tan 392 TL, iş yeri sahibine "İşletme Kapatma Yasağına Uymamak"tan 3.150 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

(DHA)

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