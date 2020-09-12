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Koronavirüslü olduğu halde hastaneye alınmadığını iddia etmişti! Bakan Koca'dan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 21:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medyada yer alan Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilen video ile ilgili bir açıklama yaptı.

Koronavirüslü olduğu halde hastaneye alınmadığını iddia etmişti! Bakan Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"HASTALIĞI ATLATMIŞ"

“Bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördük. Videoda Covid-19 hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen bir genç yardım istiyordu. Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos’ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül’de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış.

"TETKİKLERİ TEKRAR YAPILDI"

Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkikleri tekrar yapıldı, Covid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok.

Kendisiyle yapılan görüşmede; hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Çalıştığı işyeri ile görüştüğünü ve tekrar oraya döneceğini ifade etti. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hassas dönemde her zamankinden daha duyarlı olmak zorundayız. Mücadelenin galibi olmak için birlik olalım”

NE OLMUŞTU?

Tuza Devlet Hastanesi önünde bir bankta otururken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına dert yanan corona virüsü hastası olduğunu söyleyen Ensari Koç, yardım beklediğini belirtmişti.

Ensari Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Covid 19 hastasıyım. Gaziosmanpaşa'da çalışıyordum. Orada şantiyeler beni kabul etmediler, beni kovdular. Şu an ben Tuzla'dayım. Akrabalarımın yanına geldim, beni almadılar. Şu an başka gidecek yerim de yok. Tuzla Devlet Hastanesi'nin önündeyim.

Bu gece sokakta kaldım, gidecek başka yerim de yok. Bir yere gidemiyorum, şu an hastanenin önündeyim. Çok zor durumdayım, mağdurum. Hastaneye yatırılmadım. Rahatsızım, nefes almakta zorlanıyorum, sürekli öksürüyorum, başım ağrıyor, halsizim. Kimse bana yardım etmiyor."

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