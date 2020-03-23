Koronavirüste en riskli hastalık hangisi?

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk 3200 kişinin verilerinin incelenmesiyle yapılan analize göre ölümlerde yaş ortalaması 78,5.

Ülkedeki koronavirüs verilerini her gün açıklayan ve haftada 2 kez analiz raporları yayımlayan İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün son olarak dün yayımladığı rapordaki verilerden bir kısmı şöyle:

YAŞ ORTALAMASI 63

-Koronavirüs vakalarının yaş ortalaması 63

-Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78,5. Hayatını kaybedenlerden en genci 31, en yaşlısı 103 yaşında.

-3200 ölümden yüzde 29,4'üne denk gelen 942'si kadın, 2258'i ise erkek.

-Ölümle sonuçlanan vakalarda, 90 yaşa kadar olan tüm yaş gruplarında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. 90 yaş ve üzerinde ise ölümlerde kadınların oranı daha fazla. Raporda, bunun muhtemelen nüfusun demografik yapısıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. İtalya'da kadınların ortalama yaşam süresi kadınlarda 85,3 yılken, erkeklerde 81 yıl

Ölen kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerinki ise 79

FARKLI KRONİK HASTALIKLAR

Hayatını kaybeden 3200 kişiden 481'i üzerinde yapılan analize göre bu kişilerin ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalığı bulunuyordu. Ölümle sonuçlanan vakaların sahip oldukları diğer kronik hastalıkların sayısı ortalama 2,7 olarak hesaplandı. Ölenlerin yüzde 1,2'sinin bilinen herhangi başka bir tanısı yoktu. Yüzde 23,5'inin bir ek tanısı, yüzde 26,6'sının 2 ek tanısı, yüzde 48,6'sının da 3 ya da daha fazla ek tanısı daha bulunuyordu