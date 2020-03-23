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Koronavirüste en riskli hastalık hangisi?

23.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

İtalya'da yapılan bir araştırma koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerde varolan bir kronik hastalığın en büyük riski taşıdığını ortaya çıkardı.

Koronavirüste en riskli hastalık hangisi?

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk 3200 kişinin verilerinin incelenmesiyle yapılan analize göre ölümlerde yaş ortalaması 78,5.

Ülkedeki koronavirüs verilerini her gün açıklayan ve haftada 2 kez analiz raporları yayımlayan İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün son olarak dün yayımladığı rapordaki verilerden bir kısmı şöyle:

YAŞ ORTALAMASI 63

-Koronavirüs vakalarının yaş ortalaması 63

-Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78,5. Hayatını kaybedenlerden en genci 31, en yaşlısı 103 yaşında.

-3200 ölümden yüzde 29,4'üne denk gelen 942'si kadın, 2258'i ise erkek.

-Ölümle sonuçlanan vakalarda, 90 yaşa kadar olan tüm yaş gruplarında erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. 90 yaş ve üzerinde ise ölümlerde kadınların oranı daha fazla. Raporda, bunun muhtemelen nüfusun demografik yapısıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. İtalya'da kadınların ortalama yaşam süresi kadınlarda 85,3 yılken, erkeklerde 81 yıl
Ölen kadınların yaş ortalaması 82, erkeklerinki ise 79

FARKLI KRONİK HASTALIKLAR

Hayatını kaybeden 3200 kişiden 481'i üzerinde yapılan analize göre bu kişilerin ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalığı bulunuyordu. Ölümle sonuçlanan vakaların sahip oldukları diğer kronik hastalıkların sayısı ortalama 2,7 olarak hesaplandı. Ölenlerin yüzde 1,2'sinin bilinen herhangi başka bir tanısı yoktu. Yüzde 23,5'inin bir ek tanısı, yüzde 26,6'sının 2 ek tanısı, yüzde 48,6'sının da 3 ya da daha fazla ek tanısı daha bulunuyordu

Ölen kişilerde koronavirüse ek olarak en sık görülen kronik hastalıkların başında şunlar geliyor:

Hipertansiyon (yüzde 73,8)

Diyabet (yüzde 33,9)

İskemik kalp hastalığı (yüzde 30,1)

Atriyal fibrilasyon (yüzde 22)

Kronik böbrek yetmezliği (yüzde 20,2)

ÖLÜMLERİN YAŞ GRUBUNA GÖRE DAĞILIMI

3200 ölümden 36'sı (yüzde 1.1'i) 50 yaş altındaydı. Bunların 9'u ise 40 yaşın altındaydı. 31-39 yaşları arasındaki bu ölümlerin 8'i erkek, 1'i kadın. 40 yaş altındakilerin 7'sinin ciddi kronik rahatsızlıkları vardı.

Ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

0-29 yaşları: 0

30-39 yaşları: 9 ölüm (tüm ölümlerin yüzde 0,3'ü)

40-49 yaşları: 27 ölüm (yüzde 0,8)

50-59 yaşları: 93 ölüm (yüzde 2,9)

60-69 yaşları: 329 ölüm (yüzde 10,3)

70-79 yaşları: 1134 ölüm (yüzde 35,4)

80-89 yaşları: 1309 ölüm (yüzde 40,9)

90 yaş ve üzeri: 298 (yüzde 9,3)

(Ölen bir kişinin ise yaşının bilinmediği belirtildi.)

İtalya'da bir günde rekor ölüm: Koronavirüs sonucu 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs görülmeyen tek bölge güneydeki Basilicata
Ölümlerin yüzde 68'i Lombardia bölgesinden. Lombardia'yı yüzde 16.4 ile Emilia Romagna, yüzde 4.3 ile Veneto, yüzde 2.8 ile Liguria, yüzde 2.2 ile Piemonte bölgeleri izliyor. Bu bölgelerin tamamı İtalya'nın kuzeyinde yer alıyor.

Ülkede koronavirüs ölümü görülmeyen tek bölge ise güneydeki Basilicata.

Hayatını kaybedenlerde en sık görülen semptomlar, yüzde 76 ile yüksek ateş, yüzde 73 ile solunum güçlüğü, yüzde 40 ile öksürük, yüzde 8 ile ishal.

Semptomların görülmesinden can kaybına kadar geçen ortalama süre ise 8 gün olarak belirlendi.


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