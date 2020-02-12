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Koronavirüste umut hava şartlarında

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Enfeksiyon etkeni virüslerin dış ortama hassasiyeti olduğuna ve hava şartlarındaki değişimin hem hayatta kalmalarını hem de enfeksiyon oluşturma hızlarını etkilediğine vurgu yapan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu “Coronavirüsün sıcak havalarda bulaşma olasılığı azalacak mı bilemiyoruz ama umut ediyoruz. Ancak şu an Avustralya’da yaz iken orada iki vakanın görülmesi umudumuzu azaltıyor. Fakat bulaşmaların Çin’de olması Avustralya’da olmaması ise hala umutlarımızı diri tutmamızı sağlıyor” dedi.

Koronavirüste umut hava şartlarında

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, tüm dünyayı kasıp kavuran coronavirüse karşı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akkoyunlu, coronavirüs ailesinden 2019nCoV salgınının daha önce tespit edilmemiş bir tür olduğuna dikkati çekerek “Bu virüs zarflı dediğimiz bir yapıya sahip olduğu için dış ortamda uzun süre yaşama şansı bulunmamakta. Kuru bir ortamda ortalama 4-5 saat civarında canlı kalabilir. Canlı kalmalarını ortam ısısı, güneş ışığı varlığı, ortamdaki nem oranı gibi birçok şey belirler” dedi.

BULAŞMA HIZINI DA ETKİLİYOR

Coronavirüs için birbirinden farklı görüşlerin ortaya atıldığına işaret eden Prof. Dr. Akkoyunlu şunları söyledi: Mesela kar mikrobu kırar düşüncesi ya da ABD Başkanı Donald Trump’ın en son açıklamasında olduğu gibi bahar ayında salgın biter gibi farklı öngörüler ortaya atıldı. Öncelikli olarak şunu belirteyim ki aslında bu öngörüler bilimsel tecrübe açısından boş ifadeler değil. Fakat tamamen doğru diyebileceğimiz ifadeler de değil. Şöyle ki enfeksiyon etkeni olan virüsler dış ortama hassastır. Hava şartlarındaki değişim hem hayatta kalmalarını hem de enfeksiyon oluşturma hızlarını etkiliyor. Böylece doğal olarak bulaşma hızlarını etkiliyor. Bu nedenle ishal gibi salgın hastalıklar genelde yazın ortaya çıkar. Fakat bu teoriye göre soğuk ortamda grip olmamamız lazım. Ama grip kışın daha fazla meydana geliyor. İki nedeni var; birincisi biz dış ortamda yaşamıyoruz. Evimizde, arabamızda, iş yerimizde yani genelde iç ortamdayız ve virüslerimizi de beraber iç ortamda taşıyarak birbirimize bulaştırıyoruz. İkincisi ise soğuk ortamalar bizi de etkiliyor, savunmamızı kırıyor ve mikroplara karşı savunmasız hale getiriyor”

“AVUSTRALYA ÖRNEĞİ UMUT VERİYOR”

Prof. Dr. Akkoyunlu, “Soğuk hava mikropları kırsa da bizi de kırdığı için daha fazla grip oluyoruz” dedi ve ekledi: “İkinci durum yani hava ısısı artıp, soğuğun olumsuz etkileri üzerimizden kalkınca beki de gribal enfeksiyonların yayılım hızlarının azalabilme ihtimalleri var. Bu da Trump’ın bahsettiği olasılık. Ve umudumuz da bu olasılığın gerçekleşmesi. Fakat biz bu coronavirüs etkenini daha önceden bilmiyorduk ilk kez karşılaşıyoruz. Yani sıcak havalarda bulaşma olasılığı azalacak mı bilemiyoruz sadece umut ediyoruz. Bu umudumuzu azaltan bir gelişme de var. Şöyle ki şu an Avustralya’da yaz iken orada iki vakanın görülmüş olması. Fakat bulaşmaların Çin’de olması Avustralya’da olmaması hala umutlarımızı diri tutmamızı sağlıyor.”

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Enfeksiyon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen kimsin bre cahil, içtin mi dut pekmezini hiç bişey olmaz...Sen ulu hakandan iyi mi bileceksin.Boş işlerle uğraşmayın.
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